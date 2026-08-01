Evacuada una urbanización en La Adrada (Ávila) tras un rebrote del incendio de Burgohondo

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Ávila, 1 ago (EFE).- Un rebrote del incendio forestal que desde hace once días afecta al sur de Ávila ha obligado a última hora de la tarde de este sábado a la evacuación urgente de la urbanización La Picota, situada en el municipio de La Adrada, así como de los edificios colindantes, han informado fuentes de Protección Civil y del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

Protección Civil ha enviado un mensaje (ES-Alert) para la inmediata evacuación de esta urbanización situada en el Valle del Tiétar, cerca del límite con la provincia de Toledo y de la Comunidad de Madrid, y ordenado el realojo de todos los afectados en el Centro Polivalente de La Adrada, donde en principio pasarán la noche.

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Las grandes llamas han obligado también a cortar la carretera provincial AV-903 a su paso por este municipio, en ambos sentidos, entre los kilómetros 1,3 y 4,5, según las mismas fuentes.

rjh/fp