Europa debe contestar a la "tramposa petición" de Italia de suspender Schengen, dice CCOO

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Madrid, 1 ago (EFECOM).- CCOO ha denunciado este sábado la "injerencia" de países como Italia en la política española tras la crisis migratoria en Ceuta, y ha dicho que la "tramposa petición" de suspender temporalmente el tratado Schengen es "elevar a la categoría de Estado el uso de bulos, desinformaciones y mentiras".

En un comunicado, el sindicato asegura que se trata de un acto "propio de una representante del neofascismo más explícito", en una alusión directa y con mención expresa a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y sostiene que "debe ser duramente contestado desde instancias europeas".

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Sobre la situación en Ceuta, CCOO ve "impensable" que un movimiento así se haya podido realizar "sin la aquiescencia, al menos", de Marruecos, porque "resultan indignantes los episodios" en los que el régimen "utiliza a su propia población para provocar escenarios de inestabilidad" para negociar "o chantajear".

Además, ha calificado de "indigno" alegar que el motivo de la llegada de estos migrantes está relacionado con el proceso de regularización extraordinaria promovido por el Gobierno español, y ha apelado al "mínimo resquicio de sentido de Estado" a las formaciones políticas.

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Del mismo modo, el sindicato ha urgido al Ejecutivo central a que proporcione a Ceuta los medios necesarios para garantizar una atención "digna y eficaz", especialmente a los menores no acompañados, y ha reiterado la necesidad de establecer medidas de promoción económica para las dos ciudades autónomas. EFECOM