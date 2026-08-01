Entran a Melilla 19 migrantes en la segunda noche de presión migratoria

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Melilla, 1 ago (EFE).- Un total de 19 migrantes, concretamente 15 menores de edad -cuatro de ellas niñas- y cuatro mujeres adultas, han accedido a Melilla de forma irregular a nado en la segunda noche consecutiva de presión migratoria sobre la ciudad autónoma, a los que se suman otros sin cuantificar por vía terrestre que han sido devueltos.

En declaraciones a los periodistas, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha informado de que los 19 migrantes que se han quedado en la ciudad tras acceder a nado, al no ser posible aplicarles el rechazo en frontera por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, han entrado por el dique sur, uno de los tres focos de la presión la pasada madrugada.

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La zona entre la frontera de Beni-Enzar y el antiguo paso de Barrio Chino ha sido otra “de las más complicadas a altas horas de la madrugada”, sobre todo entre las dos y las cuatro de la mañana, cuando se llegaron a contabilizar alrededor de un millar de migrantes que fueron disuadidos por las fuerzas marroquíes y los cuerpos de seguridad españoles.

La delegada ha destacado la colaboración “continua” y coordinación “fundamental” de las autoridades marroquíes, con una “rapidez absoluta en los diferentes puntos donde son necesarios” y sin las cuales “sería muy complicado dar esa respuesta” que ha permitido reducir la presión migratoria sobre Melilla.

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Ha explicado que, si bien las cifras de migrantes que lo intentaron anoche “pueden coincidir” con las del jueves, esta vez no fueron tantos intentos simultáneos y dispersos, sino que “hubo un momento en el que parecía que se aglutinaron todos en un mismo punto yendo de un sitio para otro”, alcanzando el millar, aunque “la mayoría” no logró aproximarse al vallado.

La delegada también ha destacado el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el lado español de la frontera en esta “noche movida”, lo que considera demostrado con la reducida cifra de migrantes que finalmente lograron entrar a Melilla, aunque ha admitido que se han realizado rechazos en frontera que por el momento “no se pueden cuantificar”.

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Moh, como ya hiciera este viernes, ha vuelto a hacer “un llamamiento a la calma” porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “están al pie del cañón trabajando” y, aunque en estos momentos hay “una relajación tensa” en cuanto a la presión migratoria, ha insistido en que están preparados para dar respuesta a la situación.

Para sostener el dispositivo y dar descanso a los agentes, ha anunciado la llegada de refuerzos por vía marítima (NIR y GEAS de la Guardia Civil), así como la incorporación inminente de más efectivos del instituto armado y de la Policía Nacional. EFE

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