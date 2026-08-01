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¿En qué capítulo está la ‘novela’ de Vozinha con el Colo Colo?

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María José Rey

Santiago de Chile, 1 ago (EFE).- Tras convertirse en una estrella del fútbol a los 40 años con su actuación en el Mundial 2026, el portero caboverdiano Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’ aún es esperado en Chile para fichar por el Colo Colo, con el que pactó un acuerdo para jugar por al menos seis meses.

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El fichaje del jugador revelación de la Copa del Mundo, incluido en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, fue anunciado la noche del viernes 27 de julio por el presidente del ‘Cacique’, Aníbal Mosa.

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo”, aseguró el directivo del actual líder de la liga chilena, que es el club con más títulos y el único del país en ganar una Copa Libertadores, en 1991.

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El anuncio recorrió el mundo debido a que ‘Vozinha’ se convirtió en un fenómeno viral, ganando casi 30 millones de seguidores en Instagram por sus grandes actuaciones en la Copa del Mundo ante España (0-0), a la postre campeona, y la finalista Argentina de Lionel Messi, que ganó en la prórroga por 3-2 para avanzar a octavos.

La llegada del guardameta africano a Santiago se estipuló para el pasado martes 28, pero un día antes trascendió que se retrasaría por demoras en el papeleo de visado para integrarse al conjunto albo.

Tras dos días de espera y silencio, Mosa anunció ante los medios chilenos que el futbolista llegaría a Chile en la noche del jueves 30 y detalló que el acuerdo entre las partes terminó de cerrarse el fin de semana después del anuncio.

El arquero caboverdiano, sin embargo, no abordó el vuelo para aterrizar en Santiago como había sido anunciado, dilatando su incorporación por segunda ocasión, lo cual generó expectación y rumores.

Se especuló sobre el posible interés de un equipo en Marruecos, que podría acabar con el acuerdo que tenía con los albos, lo cual fue desestimado la noche del jueves por el club y el representante del jugador, Bernardo Vasconcelos.

El técnico del equipo, el argentino Fernando Ortiz, declaró al día siguiente que cuando habló con ‘Vozinha’ lo vio "contento" y "feliz". "Si bien su forma de pensar no es tan expresivamente, él está contento de la opción de estar con nosotros”, agregó.

‘Vozinha’ se encontraba libre, tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal, y Colo Colo le ofreció un contrato de seis meses con una posible renovación por 12 meses más para 2027.

Su incorporación es criticada por algunos exjugadores referentes del fútbol chileno, que lo consideraron un fichaje “para la galería” y que restaba oportunidad al juvenil de 19 años, Gabriel Maureira, quien viene siendo titular tras la lesión de Fernando de Paul.

El entrenador Ortiz, por su parte, estableció que el meta mundialista tendrá que ganarse la titularidad: “La actuación de Gabriel implica que ‘Vozinha’ va a tener una competencia importante para ganarse el arco”.

En la larga espera por el portero surgió una batalla que la directiva de Colo Colo debió dar ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional chilena (ANFP) para que permitiera el uso del apodo ‘Vozinha’ en la camiseta y poder sacar provecho de la mercadotecnia.

El consejo de presidentes del fútbol chileno votó el viernes a favor, de manera extraordinaria, para permitirlo modificando el reglamento del campeonato que prohíbe el uso de apodos para la identificación en la espalda de los jugadores.

El castigo por incumplimiento establecido en la normativa es de una tarjeta amarilla administrativa para el futbolista y multas de hasta 870 dólares al club por cada vez que se utilice. EFE

(foto)

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