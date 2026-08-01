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El Rayo Valecano logra ante el Charleroi (2-3) su primer triunfo en la pretemporada

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Redacción Deportes, 1 ago (EFE).- El Rayo Vallecano de Beñat San José logró este sábado a domicilio ante el Charleroi belga (2-3) su primer triunfo en la pretemporada tras las derrotas por 2-1 encajadas ante el Hearts escocés y Feyenoord neerlandés.

El equipo rayista se adelantó 0-2 con goles de Randy Nteka (m.24) y Fran Pérez (61), pero el Charleroi reaccionó y reequlibró el duelo con tantos de Aurelien Scheidler (64) y Noah Solheid (78).

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Un tanto en propia meta en el tiempo añadido (93) del propio Solheid selló el primer triunfo de la pretemporada del cuadro de Beñat San José.

El Rayo jugó con Batalla; Ratiu, Lejeune, Pelayo, Balliu; Pedro Díaz, Unai López, Óscar Valentín; De Frutos, Fran Pérez, y Nteka. También jugaron: Alemao, Marco Román, De las Sías y Álvaro.

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El próximo compromiso del Rayo será el 8 de agosto ante el Ipswich inglés. EFE

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