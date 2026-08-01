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El puerto de Algeciras registra la llegada récord de 900 vehículos en una hora

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Algeciras (Cádiz), 1 ago (EFE).- El puerto de Algeciras ha registrado este sábado una llegada récord de 900 vehículos en una hora, entre las cinco y las seis de la madrugada, lo que ha obligado a habilitar parcelas en el Llano Amarillo.

Según ha informado la instalación portuaria a través de la red social X, hasta el momento han entrado 6.000 coches al recinto, incluyendo los vehículos derivados desde los puertos con conexión con Melilla.

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Más de 1.500 de esos 6.000 carecen de billete, por lo que recuerda que “para garantizar el embarque hoy sábado es esencial llegar al puerto con billete cerrado”.

El puerto también ha informado de que se ha activado la intercambiabilidad de billetes en la línea con Tánger Med, lo que significa que los coches con billete embarcan “por orden de llegada independientemente de la naviera y barco del billete”. Implica, además, que los ferries no embarcan camiones.

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De otra parte, Balearia ha confirmado la incorporación del fast ferry 'Jaume I' para hacer dos rotaciones extra con Tánger Med.

La Operación Paso del Estrecho (OPE) afronta uno de los momentos más críticos coincidiendo con el final del mes de julio y el arranque de agosto.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras mantiene un dispositivo reforzado en los puertos de Algeciras y Tarifa, que absorben el 71 % del trasiego de la OPE y esperan hasta 35.000 vehículos hacia Ceuta y Tánger (Marruecos) hasta el lunes 3 agosto.

La OPE, que se inició el pasado 15 de junio y finalizará el próximo 15 de septiembre, una vez completada la fase de retorno, ha registrado en este mes y medio el paso de 1.168.480 viajeros por los puertos españoles utilizados en este dispositivo.

El balance en el conjunto de los puertos de la OPE apunta a que, en comparación con el año anterior, ha habido hasta ahora un ligero descenso de un 6,8 % en rotaciones de barcos, de un 4,1 % de pasajeros y un 3,4 % en el número de vehículos.

No obstante, el Ministerio del Interior prevé que este 2026 se bata un nuevo récord sobre el ya alcanzado en la edición de 2025, cuando atravesaron España 3,5 millones de viajeros a bordo de más de ochocientos mil vehículos durante la OPE. EFE

evr/avl/msp

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