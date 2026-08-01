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El incendio de Fermoselle (Zamora) se reactiva pero es sofocado por diez medios aéreos

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Fermoselle (Zamora), 1 ago (EFE).- Un gran despliegue de medios aéreos integrado por siete helicópteros y tres aviones ha sofocado a última hora de la tarde de este sábado una reactivación del incendio de Fermoselle (Zamora), muy cerca del perímetro en el municipio de Mámoles, en la parte de Las Arribes del Duero.

La jefa de jornada en el Centro Provincial de Mando de Zamora, Esther Iglesias, ha informado de que esta reactivación ha sembrado la "alarma en la población", pero finalmente ha podido ser atajada con el trabajo de los medios desplegados en la zona, así como con el apoyo de los medios aéreos solicitados con este motivo: siete helicópteros y tres aviones.

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El incendio de Fermoselle (Zamora), cerca del límite de Portugal y del espacio natural Las Arribes del Duero, se declaró el pasado miércoles y ya ha cumplido su cuarto día con más de 11.000 hectáreas arrasadas.

El fuego ha sido perimetrado y estabilizado, el millar de vecinos evacuados en catorce poblaciones ha regresado a sus casas y el nivel de peligro ha sido rebajado (IGR-1).

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No obstante, se ha extremado la vigilancia en la zona de Mámoles y Pinilla de Fermoselle ante la posibilidad de rebrotes, como así ha ocurrido.

La jefa del mando ha informado también, por otra parte, de un conato de incendio en la comarca zamorana de Sanabria, sin especificar el lugar, donde ha ardido algo menos de una hectárea de pasto situada junto a un robledal donde no han llegado las llamas.

El conato ha sido sofocado sobre las 20.12 horas, ha precisado Esther Iglesias. EFE

rjh-aff/luc

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