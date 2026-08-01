Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Gran Canaria ficha al alero murciano Juan Rubio para la temporada 2026-2027

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 1 ago (EFE).- El Gran Canaria ha fichado al alero murciano Juan Rubio para la temporada 2026-2027, una incorporación con la que el conjunto amarillo refuerza su rotación exterior con experiencia en el baloncesto nacional y en la Liga Endesa.

Rubio (Murcia, 1995) llega procedente del Recoletas Salud San Pablo Burgos, equipo con el que disputó la pasada campaña en la máxima categoría del baloncesto español y donde coincidió al inicio del curso con el actual técnico del conjunto isleño, Bruno Savignani, según informó este sábado el club canario.

PUBLICIDAD

El nuevo jugador del Gran Canaria se formó en el CB Capuchinos y en el UCAM Murcia, donde completó su etapa de desarrollo hasta competir en Liga EBA.

Salió de su tierra para jugar en el Cambados Xuven en la temporada 2016-2017, también en Liga EBA, donde promedió 9,6 puntos, 3,7 rebotes, 1,7 asistencias y 9,6 de valoración en 29 encuentros disputados.

PUBLICIDAD

Su rendimiento le abrió las puertas del Melilla Ciudad del Deporte, con el que disputó dos temporadas en LEB Oro, actual Primera FEB.

Más tarde pasó por el Clínica Sur-Aspasia RVB y regresó a su tierra para jugar en el Real Murcia entre 2019 y 2021.

En la temporada 2021-2022 defendió la camiseta del Palencia Basket, antes de fichar por el MoraBanc Andorra, club con el que consiguió el ascenso a la Liga Endesa en 2023 y con el que debutó posteriormente en la máxima categoría del baloncesto español.

Tras su paso por el Movistar Estudiantes en la campaña 2024-2025, Rubio regresó el pasado verano a la Liga Endesa de la mano del San Pablo Burgos, donde disputó 32 encuentros.

El conjunto grancanario iniciará la pretemporada el próximo 17 de agosto con Rubio ya integrado en la plantilla. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

A la situación en Ceuta se le une la de Melilla: la madrugada ha sido de gran actividad en la frontera y alrededores donde el sonar de los disparos de material antidisturbios ha sido una constante

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

Europa ha dado más de 500 millones de euros a Marruecos en los últimos años para su control migratorio y la lucha contra el tráfico de personas

Con la idea de conseguir beneficios comunes, la UE entrega partidas millonarias al país norteafricano, al igual que con otros que considere aliados

Europa ha dado más de 500 millones de euros a Marruecos en los últimos años para su control migratorio y la lucha contra el tráfico de personas

Lotería Nacional de España: comprobar el premio mayor de este jueves 30 de julio

Este sorteo se realiza dos veces por semana. Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números premiados de este jueves

Lotería Nacional de España: comprobar el premio mayor de este jueves 30 de julio

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europa ha dado más de 500 millones de euros a Marruecos en los últimos años para su control migratorio y la lucha contra el tráfico de personas

Europa ha dado más de 500 millones de euros a Marruecos en los últimos años para su control migratorio y la lucha contra el tráfico de personas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

Marruecos guarda silencio tras la crisis migratoria mientras el periódico más cercano al rey Mohamed VI la achaca a que Melilla y Ceuta son ciudades “ocupadas”

Agentes españoles critican la “dejadez” de Marruecos durante las primeras horas de la llegada masiva a Ceuta: “Ayer empezaron a hacer sus obligaciones”

Tensión en la UE por Ceuta: Sánchez pide una reunión urgente ante la reacción “egoísta, polarizadora e ilegal” de algunos gobiernos

ECONOMÍA

El recorte de la rebaja fiscal al combustible añade más de seis céntimos por litro al precio de la gasolina y el diésel

El recorte de la rebaja fiscal al combustible añade más de seis céntimos por litro al precio de la gasolina y el diésel

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic