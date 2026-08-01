El Gran Canaria ficha al alero murciano Juan Rubio para la temporada 2026-2027

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 1 ago (EFE).- El Gran Canaria ha fichado al alero murciano Juan Rubio para la temporada 2026-2027, una incorporación con la que el conjunto amarillo refuerza su rotación exterior con experiencia en el baloncesto nacional y en la Liga Endesa.

Rubio (Murcia, 1995) llega procedente del Recoletas Salud San Pablo Burgos, equipo con el que disputó la pasada campaña en la máxima categoría del baloncesto español y donde coincidió al inicio del curso con el actual técnico del conjunto isleño, Bruno Savignani, según informó este sábado el club canario.

PUBLICIDAD

El nuevo jugador del Gran Canaria se formó en el CB Capuchinos y en el UCAM Murcia, donde completó su etapa de desarrollo hasta competir en Liga EBA.

Salió de su tierra para jugar en el Cambados Xuven en la temporada 2016-2017, también en Liga EBA, donde promedió 9,6 puntos, 3,7 rebotes, 1,7 asistencias y 9,6 de valoración en 29 encuentros disputados.

PUBLICIDAD

Su rendimiento le abrió las puertas del Melilla Ciudad del Deporte, con el que disputó dos temporadas en LEB Oro, actual Primera FEB.

Más tarde pasó por el Clínica Sur-Aspasia RVB y regresó a su tierra para jugar en el Real Murcia entre 2019 y 2021.

En la temporada 2021-2022 defendió la camiseta del Palencia Basket, antes de fichar por el MoraBanc Andorra, club con el que consiguió el ascenso a la Liga Endesa en 2023 y con el que debutó posteriormente en la máxima categoría del baloncesto español.

PUBLICIDAD

Tras su paso por el Movistar Estudiantes en la campaña 2024-2025, Rubio regresó el pasado verano a la Liga Endesa de la mano del San Pablo Burgos, donde disputó 32 encuentros.

El conjunto grancanario iniciará la pretemporada el próximo 17 de agosto con Rubio ya integrado en la plantilla. EFE