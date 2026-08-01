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Doce comunidades tienen avisos por calor, lluvias, tormentas o fuertes rachas de viento

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Madrid, 1 ago (EFE).- Doce comunidades autónomas se encuentran este sábado en aviso por calor, siendo Andalucía la única en naranja por altas temperaturas y la Comunidad Valenciana por precipitaciones, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Andalucía, está activado el aviso naranja por calor, por temperaturas que podrán alcanzar los 42 ºC en Córdoba, Sevilla y Jaén, y rondarán los 38-40 ºC en Cádiz, Granada, Huelva y Málaga; mientras en el Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería) tienen el amarillo por tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

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Las provincias aragonesas de Huesca, Zaragoza y Teruel están en aviso amarillo por temperaturas de 36 ºC y la última además por tormentas y chubascos localmente fuertes y granizo, que podrá ser grande.

En el archipiélago balear también el aviso es amarillo por valores que rondarán los 37 ºC, que se alcanzarán sobre todo en el interior de Mallorca.

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En Castilla y León, las provincias de Ávila, Segovia y Soria también tienen activado el aviso amarillo por valores que estarán entre los 35 y 37 ºC.

Las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Albacete están en aviso amarillo por valores entre 36 y 39 ºC, y la última además por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En Cataluña, las cuatro provincias están en aviso por calor y valores entre 34-36 ºC y además por lluvias y tormentas, con probables rachas muy fuertes de viento, chubascos localmente fuertes y con granizo, sin descartar que sea grande en Tarragona.

Según la Aemet, en Barcelona, Girona y Lleida las precipitaciones podrán acumular entre 15 y 20 litros en una hora.

En Extremadura también el aviso es amarillo en Badajoz y Cáceres por valores que estarán entre los 37 y 38 ºC.

La Comunidad de Madrid también tiene aviso por calor, con temperaturas entre 35 y 38 ºC.

En la Región de Murcia los avisos amarillos son por calor de 38 ºC, y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

La ribera del Ebro, en Navarra, podrán alcanzar los 36 ºC, sobre todo en la zona de Tudela.

En la Comunidad Valenciana, hay avisos por calor de 36-38 ºC en el interior de Valencia, y lluvias y tormentas en las tres provincias, con acumulados de 20 litros cuadrados en una hora en Alicante y Valencia, precipitaciones que podrán ir acompañadas de rachas muy fuerte de viento y granizo, sin descartar que sea grande en Castellón y Valencia.

Mientras en Canarias tendrán aviso amarillo este sábado por temperaturas que estarán entre los 34 y los 39 ºC en algunas zonas. EFE

La Aemet advierte de que con nivel naranja: el peligro es importante. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves, mientras que con amarillo el peligro es bajo. EFE

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