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Desciende a nivel 0 el incendio forestal de Seseña (Toledo)

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Toledo, 1 ago (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha rebajado a situación operativa nivel 0 un incendio forestal que se ha originado en el término municipal de Seseña (Toledo).

Este incendio se había elevado a nivel 1, ya que el humo ha afectado a una carretera y un polígono.

El incendio, según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias) se ha detectado tras la llamada de un particular a las 17:06 horas de este sábado, cuando se ha avisado de un incendio forestal en el paraje El Castrejón de Seseña Nuevo, en Seseña.

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Además, el Infocam ha declarado en situación operativa nivel 1 por la afección del humo a una carretera y un polígono, pero ha rebajado a nivel 0 sobre las 20:00 horas.

A esa hora, trabajan para controlar el incendio dos medios aéreos, cuatro terrestres y 35 efectivos. EFE

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