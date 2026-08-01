Castilla y León moviliza 90 millones para la recuperación de las zonas quemadas y realojos

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Ponferrada (León), 1 ago (EFE).- La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha anunciado este sábado un plan de ayudas cercano a los 90 millones para la recuperación de las zonas afectadas por los grandes incendios forestales en la comunidad autónoma, entre ellos los de Burgohondo (Ávila), Fermoselle (Zamora) y Veguellina (León).

Blanco ha realizado este anuncio durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Villafranca del Bierzo (León), desde donde se coordinan las labores de extinción de los fuegos que afectan a la comarca del Bierzo con el de Veguellina en el nivel IGR-2.

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Este dinero se dedicará a la reconstrucción de las zonas afectadas, al apoyo de agricultores y apicultores y a la revitalización de los municipios castigados por grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas calcinadas.

La ayuda podrá incrementarse para atender las necesidades derivadas de los desalojos que aún continúan activos, como ocurre con el incendio de Veguellina, donde todavía permanecen evacuadas tres localidades.

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"Vamos a estar con los afectados para colaborar y ayudarles a superar esa brecha emocional que se produce cuando vuelven a sus casas", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha señalado que el objetivo es recuperar cuanto antes la normalidad en los municipios afectados.

Durante su visita, Isabel Blanco ha agradecido el trabajo de todos los profesionales que participan en la lucha contra los incendios, así como de quienes atienden a los vecinos desalojados.

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Ha puesto también en valor la colaboración entre administraciones y agradecido la presencia en la zona de la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien también ha visitado el puesto de mando para conocer de primera mano la evolución de la emergencia.

La vicepresidenta ha recordado que en estos momentos trabajan en los incendios de la comarca del Bierzo quince medios aéreos y más de 250 profesionales, un dispositivo reforzado además con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y con una dotación llegada desde Alemania para colaborar en las tareas de extinción.

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Blanco ha realizado un llamamiento a la prudencia ante el elevado riesgo de incendios que continúa registrando Castilla y León.

"Estamos en riesgo alto de incendios. Por favor, precaución, porque está siendo un verano complicado", ha advertido.

La visita se ha producido durante una jornada en la que el incendio de Veguellina, en Villafranca del Bierzo, sigue concentrando el mayor despliegue de medios al permanecer en IGR 2, mientras otros fuegos activos en la provincia presentan una evolución más favorable. EFE

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mig/rjh/msp

(fotos)