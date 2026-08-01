Blatter: "La FIFA no es un fondo de capital privado"

Guardar

Madrid, 1 ago (EFE).- El expresidente de la FIFA Joseph Blatter, predecesor en el cargo de Gianni Infantino, defendió que "la FIFA no es un fondo de capital privado" y que "el dinero importa, pero nunca debe convertirse en todo"

"La FIFA es una asociación con estatutos, reglamentos y una responsabilidad fiduciaria de proteger el juego global. Si vendes las joyas de la corona del fútbol a inversores privados, también vendes una parte del juego, especialmente su alma. El dinero importa, pero nunca debe convertirse en todo", expresó en redes sociales.

PUBLICIDAD

Blatter, que presidió la FIFA de 1998 a 2016 y tuvo que dejar el cargo tras ser reelegido para un quinto mandato por casos de corrupción dentro del organismo, se sumó a las reacciones en contra de la idea de la FIFA de crear una filial, FIFA Forward Enterprise (FFE), para comercializar sus eventos, de la que el organismo ha desistido.

Su marcha de la presidencia llevó a la convocatoria de elecciones en febrero de 2016, tras un periodo de presidencia interina del camerunés Issa Hayatou, en las que Gianni Infantino obtuvo 115 votos frente a los 88 del jeque bareiní Salman bin Ebrahim al Khalifa, actual presidente de la Confederación Asiática, y los 4 del presidente de la Federación de Jornada, el príncipe Alí Bin Al Hussein. EFE

PUBLICIDAD

, que obtuvo 4 votos y también se

y en último lugar concluyó el francés Jerome Champagne, que no obtuvo voto alguno.

El príncipe jordano Ali Bin Al Hussein, candidato a la presidencia de la FIFA,