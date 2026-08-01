Atendidos en Ceuta más de 600 migrantes tras la entrada masiva, 12 de ellos hospitalizados

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Ceuta, 1 ago (EFE).- El Hospital Universitario de Ceuta y los centros de salud han atendido a 613 personas, de las cuales doce quedaron hospitalizadas -entre ellas dos recién nacidos- en las jornadas del jueves y el viernes tras haber entrado ilegalmente desde Marruecos, y ninguna reviste gravedad.

Según el balance presentado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo que gestiona la sanidad en Ceuta y Melilla, en el centro de salud de Otero han sido atendidos 76 personas de origen marroquí, en el centro de salud del Tarajal otras 60 personas y en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria 20 personas más.

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El servicio de emergencias 061, con cuatro equipos medicalizados, ha prestado asistencia a 198 personas y el servicio de Urgencias del hospital ha atendido en esta crisis migratoria a 187 personas.

En estas atenciones fue necesaria la hospitalización de doce personas, una de ellas en la UCI, otra en pediatría, dos en obstetricia y dos en neonatología de dos recién nacidos ante un parto gemelar.

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Asimismo, un paciente fue ingresado en traumatología y cinco más en el área de Observación de las Urgencias.

En los centros, dispositivos e instalaciones del INGESA en el Área de Salud de Ceuta no se ha registrado ningún fallecimiento por el cruce fronterizo o de personas vinculadas al mismo durante los días 30 y 31 de julio.

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La actividad asistencial habitual se mantiene, tal y como estaba programada, en todos los niveles, sin que se haya visto afectada por la afluencia de personas provenientes del actual episodio de cruce irregular de frontera, según el INGESA.

La institución sanitaria ha valorado el "compromiso y la responsabilidad" con que la plantilla del Área Sanitaria de Ceuta ha respondido a este pico de demanda en la atención asistencial y de cuidados. EFE

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