Asociación de Aficionados Europeos insiste en que Infantino deje la presidencia de la FIFA

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Madrid, 1 ago (EFE).- La Asociación de Aficionados Europeos (Football Supporters Europe) insistió este sábado en que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "tiene que irse", después de que el organismo confirmara que desiste de su intención de crear una filial para comercializar sus competiciones, entre ellas el Mundial.

"Los planes de venta del Mundial podrían haber desaparecido, pero el problema persiste. La escritura ha estado en la pared durante demasiado tiempo. Este hombre no es apto para gobernar el fútbol mundial. Infantino tiene que irse", escribió en redes sociales.

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FSE ya pidió hace tres días que el presidente de la FIFA dejara su cargo cuando confirmó su idea de crear FIFA Forward Entreprise (FFE) para comercializar, con participación privada sus competiciones, entre ellas la Copa del Mundo.

También este sábado y en el mismo sentido de pedir la marcha de Infantino de la presidencia de la FIFA, se pronunció la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE).

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"Detuvimos el vergonzante proyecto de privatizar las competiciones FIFA. Ahora Infantino debe cesar. Es un peligro para nuestro fútbol", afirmó. EFE