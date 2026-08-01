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Andalucía pide una reunión "urgente" a Transportes para buscar solución al "atasco permanente" de la AP-4

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El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha solicitado este sábado una reunión "urgente" con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para buscar soluciones a corto plazo en vías como la AP-4, las cuales, según el consejero, se han convertido en "atascos permanentes".

En un mensaje publicado en la red social X, consultado por Europa Press, Muñoz-Atanet ha reaccionado a las retenciones producidas en diferentes vías andaluzas como consecuencia de la Operación Especial de Tráfico por la segunda operación salida del verano, y ha pedido la reunión con el ministro. "Los andaluces merecen soluciones", ha añadido.

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En contexto, la Dirección General de Tráfico prevé 1,22 millones de desplazamientos en Andalucía durante este fin de semana. Precisamente, estos movimientos han llegado a provocar 20 kilómetros de retenciones en esta vía durante la jornada. Actualmente, la DGT ha confirmado a Europa Press, que las vías andaluzas no registran incidencias a las 17,00 horas, a excepción de 4 kilómetros de retenciones en la autovía A-4 sentido Cádiz.

Este fin de semana es el primero en el que la autopista AP-4 ha ampliado su arcén a 8 kilómetros con el objetivo mejorar la fluidez del tráfico a partir de este fin de semana, de cara a los desplazamientos en el tramo previo a la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), en sentido a Cádiz, para garantizar la seguridad vial y mejorar la fluidez de la circulación en determinados tramos de carretera y periodos.

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Asimismo, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha defendido esta pasada semana, la actuación estatal en la autopista A-4, con la que ha afirmado que espera que "deje de ser lo que es hoy" y se convierta en la "vía del sur de la provincia de Sevilla".

Por su parte, el PP y la CES criticaron el proyecto de la nueva autopista, calificado de ser una actuación "claramente insuficiente", donde quedarán fuera los accesos a Cádiz, y que "debería ir acompañada del desdoble de la A-471 en dirección a Chipiona".

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EuropaPress

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