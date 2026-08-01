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Alvise tiene que ser evacuado tras las contramanifestaciones de ciudadanos de origen marroquí en Ceuta

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El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, ha tenido que ser evacuado este sábado por la Policía Nacional de la concentración convocada por su formación en la plaza de los Reyes de Ceuta, ante las contramanifestaciones protagonizadas por ciudadanos ceutíes de origen marroquí.

Poco después del inicio de la concentración, la Policía Nacional ha escoltado a Alvise hasta el puerto de la ciudad autónoma ante la presión de los contramanifestantes, que han coreado "fuera" hasta su salida de la zona y han entonado cánticos como "Ceuta unida, no dividida" o "Ceuta, Ceuta, Ceuta" entre aplausos.

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Antes del inicio del acto, previsto a las 20.00 horas, un grupo de vecinos ya había increpado a Alvise cuando se encontraba en un bar de la ciudad autónoma, escoltado por la Policía Nacional y acompañado por el 'influencer' político Vito Quiles. Allí fue recibido con gritos de "perseguís a los débiles" y "aprovecháis la situación para sembrar odio, eso es lo que sois, odio", además de consignas como "yo soy español, español" y "no te equivoques, yo estoy en mi país".

Otros ciudadanos congregados en la zona reprocharon la presencia del líder de SALF y de Quiles en la ciudad en plena crisis migratoria. "Estamos sufriendo y vosotros os aprovecháis de la situación", expresaron.

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"Si sois islamófobos aquí en Ceuta, a la puta calle. No os queremos aquí. Sin violencia, ¿eh? No vamos a empujar. Estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, igual que ustedes. Y yo con mi libertad de expresión le digo que se vaya usted con su puto racismo a la puta mierda", dijo uno de los vecinos.

CONTRAMANIFESTACIÓN TAMBIÉN CONTRA NÚCLEO NACIONAL

La misma escena se ha repetido con Núcleo Nacional, que también tenía prevista una concentración en la plaza de los Reyes este sábado. Unos 20 integrantes de la formación han tenido que ser escoltados igualmente por la Policía Nacional hasta el puerto de Ceuta, tras las protestas de ciudadanos ceutíes de origen marroquí, que corearon consignas como "que se vayan ellos" o "es nuestra ciudad también".

Los agentes han pedido de forma reiterada a los contramanifestantes que se retiraran, una petición que estos han rechazado y ante la que se han mantenido en el lugar hasta lograr la evacuación de los integrantes de Núcleo Nacional, que ha sido celebrada finalmente con cánticos de "oe, oe, oe". Su camino hacia el puerto ha estado acompañado por una caravana de motocicletas y ciudadanos que han pitado durante el trayecto.

Uno de los manifestantes de origen marroquí, Mohamed, de 27 años y residente en Ceuta, ha explicado a Europa Press que "hay gente buena y gente mala" y que "tampoco" ellos los "quieren a todos", ya que "también hay delincuentes". "Hay que comportarse bien", señaló, al tiempo que defendió que los integrantes de grupos como Núcleo Nacional "se tienen que ir" de la ciudad.

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EuropaPress

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