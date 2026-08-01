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3-0. El Racing cae ante el Wolverhampton con goles "españoles"

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Santander, 1 ago (EFE).- El Racing de Santander sigue sin arrancar esta pretemporada y volvió a cosechar una nueva derrota, esta vez en Inglaterra, ante el Wolverhampton Wanderers, que se impuso claramente este sábado al conjunto cántabro (3-0) con dos goles de los futbolistas españoles Fer López y Hugo Bueno.

Ambos conjuntos se habían medido por la mañana en las instalaciones de entrenamiento del Wolverhampton, en Compton Park, en un partido en el que ambos equipos dieron minutos a muchos canteranos, y que se saldó con victoria del Racing (0-1) gracias a un solitario gol de Villalibre.

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En el encuentro oficial para rememorar el primer partido internacional que enfrentó a estos dos equipos en el Torneo Internacional de París de 1931, el conjunto cántabro saltó al césped con la aparente intención de querer llevar la iniciativa y así fue en los primeros minutos, en los que el juego se desarrolló sobre todo en el medio campo del Wolverhampton, con el Racing combinando y tratando de aproximarse a la portería defendida por Bentley.

Sin embargo, la primera ocasión clara del partido llegó al cuarto de hora y fue para los ingleses, tras una internada por banda derecha, Fer López recibió dentro del área y con una buena maniobra cedió el balón a Armstrong, que remató por encima de la portería protegida por Eriksson.

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Dos minutos después, los Wolves no fallaron y esta vez Fer López, después de una jugada algo atropellada, se quedó solo ante el guardameta sueco y no perdonó el 1-0.

Prácticamente nada más sacar de centro, Armstrong pudo aumentar la ventaja de los ingleses después de un error en salida del balón del Racing, pero su disparo se marchó por alto, y los santanderinos reaccionaron pronto con una buena jugada que plantó a Arana delante de Bentley, aunque el portero ganó la partida al delantero y consiguió despejar el balón a córner.

Pese a ir por detrás en el marcador, el Racing intentaba mantener su estilo de juego combinativo, especialmente cuando se juntaban Canales, Andrés Martín y el canterano Castellanos, si bien es cierto que sin llegar a crear peligro en el área rival, mientras que el Wolverhampton aprovechaba cada vez que robaba el balón para salir rápidamente a la contra, aunque el resultado no se movió más antes de llegar al descanso.

En el inicio de la segunda parte el guion no varió mucho, el Racing tenía más el balón, pero el equipo dirigido por César Peixoto apenas sufría para proteger su ventaja y, con el paso de los minutos, se asomaba con mayor frecuencia al área del conjunto cántabro.

El Racing iba claramente de más a menos y el partido se estaba inclinando poco a poco hacia el lado local y, a falta de quince minutos para el final, el otro español de los Wolves, Hugo Bueno, aprovechó un rechace al borde del área para internarse entre la zaga verdiblanca y ampliar la ventaja inglesa con un tiro raso cruzado.

Cuatro minutos después, tras el lanzamiento de un saque de esquina ejecutado por el ex jugador del Atlético de Madrid, Trippier, el central Mosquera se adelantó a toda la defensa del Racing para sentenciar el encuentro.

El Wolverhampton, que esta temporada jugará en Championship, la segunda división inglesa, tras descender la temporada pasada después de ocho seguidas en la Premier League, pudo incluso ampliar aún más su renta antes del final ante un Racing de Santander muy frágil en ambas áreas y que sigue sembrando muchas dudas durante esta pretemporada.

- Ficha técnica:

3 - Wolverhampton Wanderers: Bentley; Trippier, Mosquera, Toti, Bueno; R. Gomes, Andre, Munetsi, Fer López, Mané; Armstrong. También jugaron Doyle, Chirewa, Tchatchoua y Olagunju.

0 - Racing de Santander: Eriksson; Mantilla, Manu Hernando, Facu, Gaby; Andrés Martín, Íñigo Sainz-Maza, Canales, Castellanos, Suleiman; Arana. También jugaron Íñigo Vicente, Laso, Solórzano, Bascuñana y Mesonero

Goles: 1-0, Fer López, min. 18; 2-0, Hugo Bueno, min. 75; 3-0, Mosquera, min. 79.

Árbitro: Andy Madley. Amonestó al jugador del Wolverhampton Wanderers Munetsi (min. 56).

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el Moulineux Stadium de Wolverhampton ante unos 10.000 espectadores. EFE

lhv/arh

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