1-4. El Arsenal supera al Girona con claridad

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Girona, 1 ago (EFE).- El Arsenal, campeón de la Premier League y subcampeón de la Liga de Campeones, superó al Girona por un claro 1-4 en la 49ª edición del Trofeu Costa Brava, este sábado en el Estadi de Montilivi.

En el minuto 16 Kai Havertz inauguró el electrónico al aprovechar un gran pase de Max Dowman y a la media hora de partido Christos Tziolis, uno de los fichajes del equipo de Mikel Arteta, encarriló el encuentro tras desbordar a su marcador.

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El Arsenal impuso su superioridad y el Girona tuvo serios problemas para crear juego, pero nada más empezar la segunda mitad recortó distancias con un gran gol de cabeza de Arnau Martínez, en un saque de esquina servido por Minsu Kim.

El cuadro de Quique Álvarez había vuelto a entrar en el partido, pero el Arsenal finiquitó cualquier duda con dos goles en tres minutos: primero Dowman batió a Paulo Gazzaniga con un disparo fuerte y colocado desde la frontal y luego Gabriel Jesus recogió un balón suelto a la altura del punto del penalti y no perdonó, con la zaga local desorganizada.

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El Girona tuvo ocasiones muy claras para marcar por vía de Vladyslav Vanat, Abel Ruiz y Oleksandr Pyshchur, pero no llegaron más goles. EFE

asm/arh