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1-1. Un Valencia efervescente sufre para sacar un empate en su amistoso ante el Stoke City

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Redacción deportes, 1 ago (EFE).- El Valencia sufrió este sábado para poder sacar un empate en su visita al Stoke City, un encuentro en el que un tanto de Arnaut Danjuma premió su buena primera parte pero en el que en la segunda cedió el mando al equipo inglés, que llegó a empatar con un gol en propia puerta del joven Miguel Monferrer y que tuvo opciones de culminar la remontada.

El partido ante un clásico de la segunda división inglesa arrancó con un susto para el Valencia en los primeros segundos. Un despiste de su zaga permitió a Thomas aprovechar un despeje de la defensa local para plantarse ante Dimitrievski, que se estrenaba bajo los palos en esta pretemporada y que no tuvo problemas para hacerse con el inocente remate del atacante del equipo inglés.

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Con el paso de los minutos, el Valencia empezó a tocar y la línea de tres que formaron Luis Rioja, Javi Guerra y Sato puso en problemas a la defensa local. Una pared entre Guerra y Monferrer, titular en el lateral derecho ante la falta de fichajes en esa posición, permitió al centrocampista infiltrarse por la última línea rival y centrar desde de la línea de fondo para que Danjuma rematar a placer.

Con el 0-1 en el marcador, el partido se trasladó al centro del campo sin que ninguno de los dos equipos tuviera grandes opciones antes del descanso. La única opción de empate para los locales fue un remate de cabeza de Graham que salió desviado.

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Carlos Corberán empezó a mover al equipo en el inicio de la segunda parte, en la que el Stoke, que había cambiado su indumentaria habitual en el intermedio para mostrar su segunda equipación, elevó su nivel de intensidad. Ese ímpetu obligó al argentino Guido Rodríguez a multiplicarse en el centro del campo para que el Valencia no se viniera abajo.

Pero la ambición del equipo inglés, con Thomas muy activo en la banda izquierda, encontró premio. Tras una jugada trenzada, Monferrer marcó gol en propia puerta al tratar de despejar un centro de Manhoef a la concurrida área de Dimitrievski.

Viendo la debilidad del Valencia, los locales apretaron pero ni Lamine Cisse ni Ingelsson acertaron a resolver cuando se quedaron solos delante del portero del Valencia. Sí lo hizo con un buen remate Rigo, pero el balón salió muy cerca del palo.

Corberán continuó con el carrusel de cambios y el empuje de los jóvenes valencianistas y el cansancio de un rival que sólo hizo tres cambios permitió a su equipo sacudirse la presión local y acabar el partido en el campo del Stoke City.

El encuentro supuso el final de la segunda mini-concentración del equipo de Corberán, que mantenía las bajas de Umar Sadiq, Dimitri Foulquier, Rubo Iranzo y Mouctar Diakhaby y que desde el lunes retomará la pretemporada en Paterna.

Ficha técnica:

1. Stoke City: Johansson; Wilmot; Graham, Lawal, Bocat; Ingelsson, Seko; Manhoef, Rigo, Thomas y Cissé. También jugaron Junho, Soumaré y Gibson.

1. Valencia: Dimitrievski; Monferrer, Tárrega, De Haas, Gayà; Ugrinic, Guido; Rioja, Guerra, Sato; Danjuma. También jugaron Hugo Duro, Dani Raba, Otorbi, Jesús Vázquez, Gamón, Almeida, Córdoba, Mayol y Wanjala

Goles: 0-1, Danjuma, m.10; 1-1, Monferrer (pp), m.52.

Árbitros: Tom Reeves.

Incidencias: partido amistoso disputado en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent (Inglaterra) ante unos siete mil espectadores. EFE

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