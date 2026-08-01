0-0. Tablas entre el Sabadell y el Andorra en un amistoso muy igualado

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Redacción deportes, 1 ago (EFE).- El Sabadell y el Andorra, rivales esta temporada en LaLiga Hypermotion, empataron este sábado en un partido amistoso muy disputado (0-0), en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

La iguladad marcó este nuevo test para los equipos entrenados por Ferran Costa y Carles Manso, con muy pocas ocasiones de peligro claras.

Diego Fuoli, portero del Sabadell, firmó una gran parada para detener un disparo del Andorra y el equipo arlequinado se acercó a gol con un buen centro de Miko Codina que no encontró rematador y un cabezazo desviado de Arthur Bonaldo.

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En el tramo final el Sabadell pudo marcar por mediación de Ton Ripoll y Fuoli firmó otra parada salvadora para desviar un chut de Jordi Cano. EFE

asm/arh