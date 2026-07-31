Un migrante resulta herido al recibir una puñalada en una pelea con otro compatriota

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Ceuta, 1 ago (EFE).- Un migrante, de nacionalidad marroquí, ha resultado herido este viernes por la noche en Ceuta después de recibir una puñalada en un costado por otro migrante con el que había mantenido una discusión en plena calle.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la situación se ha producido en el entorno del colegio público Andrés Manjón cuando dos de las personas que han entrado ilegalmente en la ciudad se enzarzaban en una pelea.

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Uno de los migrantes hirió con un arma blanca a su compatriota, el cual cayó al suelo y tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario.

El agresor se dio rápidamente a la fuga antes de que llegaran las fuerzas del orden.

Por otro lado, se han registrado varios altercados en otros puntos de la ciudad producido por peleas entre migrantes y los ciudadanos, quienes les indicaban que debían de irse hacia la frontera.

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Esta recomendación ciudadana ha acabado en varias peleas en diferentes barriadas ante la negativa de los que han entrado de forma irregular por el espigón fronterizo a regresar voluntariamente. EFE