Rodrigo Conde y Caetano Horta, a la final de doble sculls de los Europeos de remo

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Redacción Deportes, 31 jul (EFE).- Rodrigo Conde y Caetano Horta lograron este viernes el pase a la final de doble sculls de los Campeonatos de Europa de remo que se disputan en la ciudad italiana de Varese.

Code y Horta lograron el pase al ser segundos en su semifinal, a un segundo y una centésima de los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov, y por delante de los croatas Martin y Valent Sinkovic.

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La final se disputa este sábado a partir de las 11.34. EFE