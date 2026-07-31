Rodrigo Conde y Caetano Horta, a la final de doble sculls de los Europeos de remo

Redacción Deportes, 31 jul (EFE).- Rodrigo Conde y Caetano Horta lograron este viernes el pase a la final de doble sculls de los Campeonatos de Europa de remo que se disputan en la ciudad italiana de Varese.
Code y Horta lograron el pase al ser segundos en su semifinal, a un segundo y una centésima de los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov, y por delante de los croatas Martin y Valent Sinkovic.
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La final se disputa este sábado a partir de las 11.34. EFE
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