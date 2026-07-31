Pakistán halla los cuerpos de 2 alpinistas desaparecidos en uno de los picos más altos

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Islamabad, 31 jul (EFE).- Los equipos de rescate recuperaron este viernes los cuerpos de dos alpinistas y los restos de un tercero pertenecientes a la expedición liderada por el célebre montañero nepalí Nirmal Purja, desaparecidos el jueves tras ser alcanzada por una avalancha en el Broad Peak (8.047 metros), en el norte de Pakistán.

"Se han encontrado los cadáveres de dos escaladores y se ha recogido la pierna de un tercero en el lugar de los hechos. Los dos hallados son Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy, de Omán, y Pur Bahadur Gurung, de Nepal", confirmó a EFE el presidente del Club Alpino de Pakistán (ACP), el general de división Irfan Arshad.

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Arshad detalló que tanto los cuerpos como los restos humanos recuperados ya han sido trasladados al hospital de la ciudad de Skardu, base habitual para las expediciones en la cordillera del Karakórum, donde se encuentra el Broad Peak, y aseguró que "la operación continuará también mañana" para tratar de localizar a los demás desaparecidos.

El jueves, el club informó que había recibido noticias "muy preocupantes" sobre una avalancha que alcanzó al equipo de montañistas, liderado por el reconocido escalador Nirmal Purja. El nepalí es famoso por haber escalado las 14 montañas del mundo de más de 8.000 metros en poco más de seis meses en 2019.

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El resto del grupo estaba compuesto por el paquistaní Sohail Sakhi, la omaní Nadhira Al Harthy, la estadounidense Mallory Geis, el chino Wang Zhong, y los nepalíes Pur Bahadur Gurung, Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa, Nawang Thindu Sherpa y Gyalu Sherpa.

El Broad Peak, conocido localmente como Falchan Kangri, es la duodécima montaña más alta del mundo y la tercera de la cordillera del Karakórum, después del K2 y el Gasherbrum I. La montaña se alza entre la frontera de Pakistán y China, a lo largo del borde del glaciar Baltoro, en la región paquistaní de Gilgit-Baltistán.

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El Broad Peak debe su nombre a su característica más distintiva: una cresta cimera inusualmente larga y extensa que se prolonga a lo largo de unos 2 kilómetros. Esta cresta alargada confiere a la montaña una silueta ancha y vasta cuando se contempla desde la distancia, diferenciándola de los perfiles más afilados y piramidales de muchos picos vecinos como el K2, situado a tan solo 8 kilómetros de distancia.EFE