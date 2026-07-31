Muere apuñalada una mujer de 27 años en Santander y detienen su pareja, un hombre de 39

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Santander, 31 jul (EFE).- Una mujer de 27 años ha muerto apuñalada este viernes en una vivienda de Santander y la Policía Nacional ha detenido a su pareja, un hombre de 38, como presunto autor del homicidio.

La Policía está investigando el homicidio como un presunto caso de violencia de género, que habría tenido lugar este mediodía en un piso de una céntrica calle de la capital cántabra, según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno.

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El detenido ha sido trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional en Santander. EFE