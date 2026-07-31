Luis Puertas (Ademar): "La temporada por la que se me va a examinar es por la próxima"

Guardar

Fernando Pérez Soto

León, 31 jul (EFE).- El técnico del Abanca Ademar, Luis Puertas, pese a estrenarse como sustituto improvisado del dimitido Daniel Gordo la pasada temporada, considera que en la próxima, en la que asumirá desde el inicio el cargo de primer entrenador, es por la que se le juzgará.

PUBLICIDAD

"Las cosas llegaron como llegaron, de manera inesperada y por la decisión de Daniel -Gordo- de quererlo dejar de manera anticipada y había que afrontar la situación, pero por la temporada que se me va a examinar es por ésta", señaló en entrevista con EFE tras iniciar los entrenamientos del equipo leonés este pasado miércoles.

Puertas, que pasó por todas las funciones dentro del club de su tierra -jugador, entrenador de cantera, preparador físico y ayundante de Manolo Cadenas o Dani Gordo-, asume el reto "con responsabilidad por lo que supone el Ademar en la liga, con la ilusión de un niño que cumple su sueño y con todas las ganas del mundo y la ambición pero sin que se convierta en presión", afirma.

PUBLICIDAD

El joven técnico leonés prefiere no marcarse objetivos concretos hasta conocer al detalle la composición de las plantillas de todos sus rivales "para poder hacer una valoración más objetiva del nivel de todos los equipos e intentar competir al máximo contra todos, sabiendo lo que supone este club, pero siendo conscientes que la igualdad es máxima", advirtió.

En este sentido añadió la necesidad de ser "cautos en los objetivos a corto plazo", además de huir de la exigencia, muchas veces marcada desde la directiva presidida por Cayetano Franco de disputar competición europea "que puede ser un logro a conseguir, pero no una obsesión ni obligación que pueda conducir a la frustración", dijo.

PUBLICIDAD

En todo caso, si se fijó como una de las prioridades recuperar la consideración del fortín del palacio municipal de deportes Urbano González Escapa para lo cual, reclama "aumentar el nivel de intensidad en casa, tal y como el que tienen los rivales a los que se visita, intentando enganchar también a la afición desde la primera jornada", matizó.

Sobre el calendario de inicio liguero ante rivales, a priori, más asequibles, con el comienzo en la pista del recién ascendido Puerto Sagunto, el técnico ademarista reconoció que "lo fundamental es recuperar la solidez defensiva que la pasada temporada se perdió por momento y donde se debe asentar todo el juego del equipo".

PUBLICIDAD

De momento, la plantilla la componen 15 jugadores del primer equipo con el apoyo de una decena de canteranos, cifra que considera "algo insuficiente", por lo cual sigue en su demanda de potenciar, fundamentalmente, la portería y la primera línea, dada la juventud de los dos guardametas, pese a su calidad y por el número de efectivos en los puestos de central y laterales, expuestos a cualquier contingencia en forma de lesión.

Por ello, está explorando diferentes posibilidades, también la posible cesión de algún jugador, dado que el presupuesto es reducido y el presidente ha descartado, al menos de momento, nuevas incorporaciones. EFE

PUBLICIDAD

fps/grg/fc

(foto)