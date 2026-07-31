La Unión abre la 65 edición del Cante de las Minas con un homenaje a su legado minero

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Murcia, 31 jul (EFE).- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha inaugurado la 65 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas con un pregón en el que ha reivindicado la memoria, la identidad y el legado de La Unión, destacando que el certamen trasciende el ámbito flamenco para convertirse en símbolo de la historia y la resiliencia de la comarca minera.

Ante un Antiguo Mercado Público lleno, López Miras ha evocado anoche los orígenes mineros del municipio y aseguró que el mayor tesoro de La Unión no fue el mineral, sino el cante surgido del esfuerzo y el sacrificio de generaciones de trabajadores.

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El presidente ha dicho que el festival representa la memoria colectiva de un pueblo capaz de transformar las dificultades en una identidad cultural reconocida internacionalmente.

Durante su intervención ha recordado el nacimiento de los cantes mineros y de Levante, como la taranta, la minera, la cartagenera y la levantica, además de rendir homenaje a figuras clave del flamenco local y a quienes impulsaron el certamen hace 65 años.

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La jornada ha concluido con la Gala Flamenca de Ganadores 2025 y una nueva edición de la Madrugá Flamenca. EFE