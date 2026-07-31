La última sesión de la comisión de Les Naus se cierra con más incomparecencias de técnicos

Guardar

Alicante, 31 jul (EFE).- Ninguno de los cinco funcionarios del Área de Plusvalías del Ayuntamiento de Alicante que habían sido citados para este viernes a la comisión municipal de investigación por el escándalo de las viviendas públicas de Les Naus de la Playa de San Juan ha acudido a prestar declaración.

De esta forma, concluye la última sesión de esta comisión antes del fin de curso político y a la espera de la lectura de conclusiones, en principio prevista para el próximo 21 de septiembre, en un caso que en su día provocó la dimisión de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP, por ser beneficiaria de una de las casas.

PUBLICIDAD

La sesión de hoy ha durado 10 minutos y únicamente han acudido dos concejales del PP, Antonio Peral y Mari Carmen de España, y otros tantos de Vox, Carmen Robledillo y Óscar Castillo, debido a la anunciada incomparecencia de PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem después de que a la anterior reunión tampoco acudiera el alcalde, el popular Luis Barcala.

Robledillo ha relatado a los medios que Vox ha pedido nuevos correos electrónicos y a la vista de lo que reciba y su contenido podría proponer nuevas citaciones y, por lo tanto, aplazar la sesión del 21 de septiembre de conclusiones.

PUBLICIDAD

Concretamente, ha pedido los correos de julio de 2024 entre la alta funcionaria Paloma Romero y el exconcejal del PP Toni Gallego, y entre la primera y el gerente de la empresa que consiguió la adjudicación (Fraorgi), Francisco Ordiñana. También entre este y la concejalía de Patrimonio.

Aunque no han asistido, los portavoces de los partidos de izquierda han vuelto a calificar de "paripé" la comisión de investigación. EFE