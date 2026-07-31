La ola de calor finaliza el primer fin de semana de agosto, pero sigue el riesgo de fuegos

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Madrid, 31 jul (EFE).- En el fin de semana que arranca agosto la cuarta ola de calor del verano llegará a su fin, con un descenso de las temperaturas a partir del domingo, pero el peligro extremo de incendios persistirá en amplias zonas del país y el alivio térmico durará poco, el calor volverá a repuntar desde el próximo martes.

España continuará todavía este viernes y el sábado bajo una situación de ola de calor, ha pronosticado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, quien ha señalado que para el domingo y el lunes bajarán las temperaturas y, aunque "todavía serán altas, se situarán más cerca de los valores medios habituales para estas fechas".

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Sin embargo, el alivio de las temperaturas no durará mucho, ya que "a partir del martes es probable que se produzca un nuevo repunte térmico".

En cuanto al riesgo de fuegos, "el peligro extremo de incendios persistirá en buena parte del territorio durante todo el fin de semana y las primeras jornadas de la próxima semana", por lo que habrá que extremar las precauciones, ha incidido el portavoz.

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El episodio de calor también dejará calima en el este peninsular y en los archipiélagos, mientras que las lluvias serán poco abundantes y quedarán principalmente acotadas al Cantábrico, con tormentas en los Pirineos y en zonas del interior oriental peninsular, donde podrán ser localmente fuertes y acompañadas de granizo y rachas intensas de viento.

En Canarias, las temperaturas no experimentarán grandes cambios hasta el martes y el calor continuará siendo generalizado. Se superarán los 34-36 grados en amplias zonas y los termómetros podrán alcanzar los 40 grados en puntos de Gran Canaria.

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Las noches serán también muy cálidas y no se descarta que, como ocurrió la pasada madrugada, las mínimas no bajen de 30 grados en algunos puntos de Gran Canaria.

Este viernes, las temperaturas descenderán en el norte y el centro de la península, de forma acusada en el Cantábrico oriental y el alto Ebro y en cambio, subirán en el oeste de Galicia y el sur de Andalucía.

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A pesar del descenso en algunas zonas, las máximas superarán los 38-40 grados en el nordeste, el centro y el sur peninsular, así como en puntos del valle del Guadalquivir, donde incluso podrán superarse los 42 grados.

Además, lloverá débilmente en el Cantábrico y se formarán tormentas en el interior oriental peninsular, que podrán ser localmente fuertes en los Pirineos, el sistema Ibérico y zonas próximas.

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El sábado, las temperaturas subirán en el Cantábrico y en el oeste peninsular, mientras que descenderán en el área mediterránea, aun así, la madrugada será muy cálida en el Mediterráneo y en el interior de Andalucía, donde en algunos puntos las mínimas no bajarán de 25 grados.

Durante el día, el calor intenso será generalizado, con máximas superiores a 36-38 grados en amplias zonas y a 42 grados en el valle del Guadalquivir.

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Una jornada más, las lluvias seguirán en el Cantábrico y podrán formarse tormentas fuertes en zonas montañosas del este peninsular y áreas próximas, acompañadas localmente de granizo y rachas intensas de viento.

"La llegada de una masa de aire más fresca" provocará un descenso generalizado de las temperaturas: No obstante, el domingo todavía repuntará el calor en el Cantábrico, el valle del Ebro y el área mediterránea, con máximas de entre 36-38 grados en el este, el centro y en el sur peninsular, así como en Mallorca.

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El lunes, las máximas se situarán entre 30 y 34 grados en la mayor parte de la Península, valores en general normales para esta época del año. Sin embargo, en el nordeste, el tercio oriental peninsular y Mallorca todavía podrán superarse los 36-38 grados.

Durante ambas jornadas no se esperan, en general, precipitaciones significativas, aunque el domingo podría registrarse alguna tormenta en zonas de montaña y lluvias en Galicia, las comunidades cantábricas y los Pirineos.

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El martes será, con una mayor incertidumbre en la previsión, una jornada sin grandes cambios con calor propio de la época, aunque sin temperaturas extremas. No obstante, se superarán los 36-38 grados en puntos del valle del Ebro, el sureste peninsular y Mallorca.

Se prevén lluvias débiles en el extremo norte peninsular y durante los días siguientes las temperaturas podrían volver a subir, aunque todavía deberá confirmarse, ha finalizado Del Campo. EFE

(foto) (vídeo)