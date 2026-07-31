Isabel Pérez Moñino (Vox): Lo de Ceuta ha sido una "invasión" y una "auténtica vergüenza"

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Ceuta, 31 jul (EFE).- La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha calificado este viernes de “invasión” y de “auténtica vergüenza” lo que ha ocurrido en Ceuta, protagonizado por “hordas de inmigrantes ilegales y hombres en edad militar” que se han dispuesto a entrar “con total impunidad”.

En una comparecencia de prensa junto al presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, la dirigente nacional ha afirmado que se encontraba en la Ciudad Autónoma “junto a los miles de ceutíes que tienen miedo, que tienen muchísimo miedo y muchísima incertidumbre ante todo lo que está ocurriendo".

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"Frente a este Gobierno mafioso, traidor y corrupto, que está promocionando estas hordas de inmigrantes ilegales, hay un pueblo español que está con ellos. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", ha afirmado.

Pérez Moñino también ha defendido un endurecimiento de la política migratoria. "Es momento de lanzar un mensaje muy importante al mundo entero y es que en España no cabe absolutamente nadie más", ha declarado.

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Según ha expuesto, Vox se opone a "las políticas de fronteras abiertas del Partido Popular y del Partido Socialista" y a unas medidas que, a su juicio, "ponen una alfombra roja a estos invasores".

La dirigente nacional ha contrapuesto esa situación con la de ciudadanos españoles afectados por otras crisis. "Se les pone alojamiento en hoteles de cinco estrellas mientras nuestros compatriotas siguen aún en barracones después de desastres que hemos tenido que vivir en nuestro país", ha asegurado.

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En ese contexto, ha reivindicado la "prioridad nacional" como eje de la política de su partido. "A Vox no le va a temblar el pulso y llegará el momento también de las deportaciones masivas. Igual que han entrado, van a salir", ha afirmado.

Pérez Moñino también ha dirigido duras críticas al Ejecutivo central. "Tenemos enfrente un Gobierno corrupto, que ha debilitado nuestra autoestima nacional, que ha reforzado el papel de las mafias, de los delincuentes y de los criminales en España y que ha convertido nuestro país en un verdadero coladero", ha sostenido.

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Por ello, ha exigido el cierre de la frontera y que "el Ejército tenga las herramientas, los medios materiales y los medios humanos para frenar y evitar esta invasión” y ha reclamado que "se identifique a cada uno de estos inmigrantes" y que "se les expulse por donde han venido". EFE