Illa, sobre Ceuta: hay que actuar rápido y unidos y no buscando la crítica fácil

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Barcelona, 31 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este viernes que, ante la crisis migratoria en Ceuta, se debe actuar rápidamente, con la máxima unidad y "no buscando desde el primer momento la crítica fácil".

Lo ha dicho en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, en la que ha hecho balance del curso político y ha valorado el episodio de este jueves en la ciudad autónoma, donde entraron miles de jóvenes a pie o a nado por el espigón fronterizo.

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"Sobre Ceuta, lo primero es mandar un mensaje de solidaridad a todas las personas que viven en la ciudad autónoma, y muy en particular a su presidente, Juan Jesús Vivas. Quiero que sientan la solidaridad del Govern de Cataluña", ha dicho Illa.

El líder del ejecutivo catalán considera que ante estos casos hay que "actuar juntos" y ha defendido la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de visitar la ciudad hoy mismo junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para "estar sobre el terreno, valorar la situación y tomar las medidas oportunas".

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"Creo que el Gobierno de España está reaccionando con todos los medios disponibles al alcance y con prontitud. Lo que piden los ciudadanos es que se actúe con la máxima unidad posible y no buscando desde el primer momento la critica fácil. La apelación a la unidad es la oportuna", ha añadido.

Preguntado por el término 'invasión', utilizado por la presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un mensaje en la red social X, Illa ha dicho que han ocurrido unos episodios "complicados" ante los que "hay que medir mucho el lenguaje".

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Illa también ha reaccionado a las declaraciones de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien aye jueves anunció que estaban estudiando "medidas extraordinarias" para proteger las fronteras, incluso la suspensión del espacio Schengen con España, después de lo ocurrido en Ceuta.

"El ministro de exteriores –José Manuel Albares– ha llamado a consultas al embajador de Italia en España, hay un marco europeo que nos compromete a todos, y el Gobierno de España lo está cumpliendo", ha dicho. EFE

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