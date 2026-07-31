Illa fija la financiación como prioridad y se abre a pactar cambios en el Congreso

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Barcelona, 31 jul (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha fijado este viernes la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica como una prioridad para los próximos meses y se ha abierto a pactar cambios en el actual planteamiento durante el trámite parlamentario en el Congreso.

En una rueda de prensa para hacer balance del curso político al término del actual periodo de sesiones en el Parlament, tras regresar de un viaje institucional de seis días en el sureste asiático, Illa ha apostado por negociar con "lealtad y serenidad" y "sin hacer ruido".

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Ha dicho que, actuando de esta manera, el Ejecutivo central ha recabado el apoyo de Canarias a la propuesta pactada en un inicio con la Generalitat catalana y ERC.

Ha instado al resto de comunidades a actuar con la misma "responsabilidad" y ha apuntado que el trámite parlamentario, posterior a la reunión del 4 de septiembre del Consejo de Política Fiscal y Financiera, abrirá "una nueva oportunidad para negociar".

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"Se acaban las excusas", ha dicho en un contexto en el que la actual propuesta no cuenta con el apoyo de comunidades gobernadas por el PP y por el PSOE ni tampoco con el de los siete diputados de Junts.

Preguntado sobre si prevé implicarse personalmente en las negociaciones con el partido de Carles Puigdemont, Illa ha dicho que hará "todo lo que tenga que hacer", si bien ha añadido que actuará con "discreción".

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El president socialista ha añadido: "Ya no valen más subterfugios ni cálculos de corto alcance".

La delegación del IRPF, aparcada

En relación con la delegación de la gestión y recaudación del IRPF a la Generalitat, una cuestión acordada en el marco de su investidura y cuyo incumplimiento llevó a ERC a rechazar negociar el primer proyecto presupuestario, Illa ha dado a entender que las negociaciones con el Ministerio de Hacienda están encalladas.

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"Mantengo mis compromisos, pero el foco ahora, quiero ser muy claro, es el modelo de financiación", ha insistido. Con ironía, ha hecho referencia a una expresión que solía usar el expresidente catalán Jordi Pujol: "Ara això no toca" (esto ahora no procede).

La voluntad de ERC es incorporar la delegación de estas competencias vía enmiendas en el trámite de la norma en el Congreso. EFE

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