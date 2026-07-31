Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

FIFA aclara propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE) y responde a las críticas

Guardar

Redacción Deportes, 30 jul (EFE).- La FIFA aclaró este jueves, mediante un nuevo comunicado, que su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no pretende vender el fútbol ni ceder el control de su gobernanza, con el que salió al paso de las duras críticas de confederaciones como la UEFA y la Concacaf que rechazaron de forma unánime el proyecto.

La entidad que preside Gianni Infantino agregó en el comunicado que reconoce y respeta los comentarios y las preocupaciones expresadas públicamente y reafirma su compromiso con una consulta abierta y democrática.

PUBLICIDAD

Sin embargo, también lamentó que "la información errónea publicada en los medios de comunicación interrumpió el proceso de consulta previsto". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de bolas de atún y queso: un bocado diferente y muy económico que arrasa en cualquier picoteo

Su toque fresco y cremoso convierte cualquier aperitivo en una experiencia especial

Receta de bolas de atún y queso: un bocado diferente y muy económico que arrasa en cualquier picoteo

Alba Carrillo cumple 40 años sin miedo a las polémicas: de la explosión contra ‘MasterChef’ que acabó con su salida en ‘D Corazón’ a su crítica a Álex Baena

Entre los protagonistas de sus últimas críticas también se encuentran Telecinco, Ayuso y hasta una marca de relojes

Alba Carrillo cumple 40 años sin miedo a las polémicas: de la explosión contra ‘MasterChef’ que acabó con su salida en ‘D Corazón’ a su crítica a Álex Baena

“Mucha gente tuvo que dejar en casa gatos, perros, burros, gallinas o tortugas”: los incendios en Madrid y Ávila movilizan a voluntarios para salvar a los animales

En los pueblos evacuados se formaron “patrullas” espontáneas para alimentar casa por casa a las mascotas y las redes sociales se convirtieron en altavoz para encontrar a animales perdidos

“Mucha gente tuvo que dejar en casa gatos, perros, burros, gallinas o tortugas”: los incendios en Madrid y Ávila movilizan a voluntarios para salvar a los animales

El sueño de llegar a España de las miles de personas que se lanzan al mar rumbo a Ceuta pese al riesgo: “Tengo amigas que lo han conseguido y yo también quiero ir. Aquí no hay futuro”

Detrás de las llegadas masivas hay historias marcadas por la falta de oportunidades, la precariedad y la esperanza de una vida mejor en Europa

El sueño de llegar a España de las miles de personas que se lanzan al mar rumbo a Ceuta pese al riesgo: “Tengo amigas que lo han conseguido y yo también quiero ir. Aquí no hay futuro”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: miles de personas se resisten a abandonar la frontera y ya hay al menos 16 migrantes muertos

El ministro Albares convoca al embajador italiano por las declaraciones de su ministro de Exteriores para cerrar el espacio Schengen con España por la crisis de Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: miles de personas se resisten a abandonar la frontera y ya hay al menos 16 migrantes muertos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: miles de personas se resisten a abandonar la frontera y ya hay al menos 16 migrantes muertos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: miles de personas se resisten a abandonar la frontera y ya hay al menos 16 migrantes muertos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: guardias civiles aseguran que se están produciendo nuevas entradas “masivas”

Albares convoca al embajador italiano por las declaraciones de su ministro de Exteriores para cerrar el espacio Schengen con España por la crisis de Ceuta

El triángulo entre Pedro Sánchez, Argelia y Marruecos que explica por qué el origen de la crisis migratoria de Ceuta genera tantas dudas

Qué está pasando en Ceuta y qué tienen que ver la frontera con Marruecos y la sentencia del Supremo sobre las “devoluciones en caliente”

ECONOMÍA

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic