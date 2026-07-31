FIFA aclara propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE) y responde a las críticas

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Redacción Deportes, 30 jul (EFE).- La FIFA aclaró este jueves, mediante un nuevo comunicado, que su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no pretende vender el fútbol ni ceder el control de su gobernanza, con el que salió al paso de las duras críticas de confederaciones como la UEFA y la Concacaf que rechazaron de forma unánime el proyecto.

La entidad que preside Gianni Infantino agregó en el comunicado que reconoce y respeta los comentarios y las preocupaciones expresadas públicamente y reafirma su compromiso con una consulta abierta y democrática.

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Sin embargo, también lamentó que "la información errónea publicada en los medios de comunicación interrumpió el proceso de consulta previsto". EFE