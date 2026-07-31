ERC critica que el Gobierno no ha estado a la altura en la crisis migratoria de Ceuta

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La portavoz de ERC en el Parlament catalán, Ester Capella, ha criticado que el Gobierno, en especial el Ministerio del Interior, no ha estado a la altura en la crisis migratoria en Ceuta y que ha fallado previsión y coordinación.

En rueda de prensa, ha llamado a una política migratoria basada en la prevención, la cooperación y la gestión ordenada de flujos: "Solo así se evitarán situaciones de caos y evitar muertos de personas que aspiran a tener une vida digna".

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La dirigente republicana ha considerado que es un "insulto a la humanidad" que haya muertes en la frontera de gente que buscan a una vida mejor, y que constata el fracaso de las políticas migratorias y de gestión de fronteras, así como la incapacidad de Marruecos de ofrecer expectativas de futuro a sus jóvenes.

CRITICA FALTA DE AUTOCÍRICA POR PARTE DE ILLA

Por otro lado, ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a acometer cambios en el Govern en el mes de septiembre, ante la falta de autocrítica que ha detectado en el balance de curso del presidente: "Hay cosas que no van bien, el Govern no lo está haciendo bien en muchos aspectos. Es necesario que actúen".

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En una rueda de prensa este viernes en el Parlament, no ha concretado a qué tipo de cambios se refiere, pero ha apuntado al Departamento de Educación, tras la crisis por Pisa y las protestas de los sindicatos, y ha afirmado que algunos acuerdos con ERC como la financiación, la condonación del FLA o el traspaso de Rodalies "van muy lentos".

"Que mejoren su gestión, que analicen lo que no hacen bien, porque hay varias cosas que no funcionan", y ha reclamado a Illa más ambición nacional y más capacidad de respuesta a los problemas de Catalunya.

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Sobre el hecho de que Illa haya dicho que su principal prioridad es la financiación, por delante de la recaudación del IRPF, ha respondido: "Nosotros no abandonamos ninguna de las apuestas que hemos hecho en beneficio del país, porque recaudar el IRPF va en beneficio del país. Por tanto, nosotros nunca la hemos abandonado".