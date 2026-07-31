El PSOE pide no hacer uso partidista de la crisis de Ceuta y defiende que su política migratoria "da resultados"

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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha pedido a la oposición evitar la "utilización partidista" de la crisis migratoria de Ceuta y defiende la política "integral" del Gobierno que a su juicio "da resultados".

"El Gobierno está con Ceuta y con los ceutíes, y defenderá la integridad territorial de España con todos los recursos del Estado", ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press tras la intervención del presidente Pedro Sánchez, que ha denunciado una "violación de la integridad territorial" de España tras la entrada de unos 50.000 personas en un solo día.

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La 'número tres' del PSOE dice que es momento de estar a la altura y exigir sentido de Estado. "La utilización partidista de esta crisis no trae soluciones: solo retrata a quienes prefieren sacar rédito político antes que arrimar el hombro", ha indicado, asegurando que "eso no es patriotismo".

Desde Ferraz señalan que Sánchez ha lanzado el mensaje inequívoco de que "Ceuta es España y el Gobierno va a defender su integridad territorial con todos los recursos del Estado".

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Por tanto consideran que los ceutíes pueden tener la tranquilidad de que no están solos porque todo el Estado está volcado en recuperar la normalidad cuanto antes.

Los socialistas señalan que en este momento la prioridad es garantizar la seguridad y "agilizar las repatriaciones" así como reforzar la cooperación con Marruecos "para combatir a las mafias que trafican con seres humanos", a las que los gobiernos de ambos países culpan de la entrada masiva de migrantes.

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"Este Gobierno no se limita a reaccionar ante la emergencia; lleva años reforzando la seguridad y las inversiones en Ceuta", indican los socialistas que aplauden una política migratoria que "combina control de fronteras, lucha contra las mafias, cooperación con los países de origen e integración".