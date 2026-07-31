El juez rechaza ampliar la investigación por prevaricación al excomisionado de la dana

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València, 31 jul (EFE).- Un juzgado de València ha desestimado ampliar la investigación abierta por la posible comisión de un delito de falsedad documental por la presunta falsificación en el año 1983 de un título de diplomado por parte del excomisionado de la dana, José María Ángel.

El Ministerio Fiscal pedía ampliar la investigación respecto de los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal, petición que el titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia rechaza en un auto notificado este viernes porque "no existe indicio alguno" de "un eventual conocimiento de la falsedad o de la ausencia de titulación del investigado por los firmantes de los decretos" en el que habría de sustentarse esa ampliación.

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“Precisamente el hecho de que se atribuya el uso de un documento falso al investigado, al objeto de obtener el acceso a la función pública, a las renovaciones o complementos salariales indica precisamente lo contrario: un desconocimiento de los firmantes de los decretos de la ausencia de la titulación universitaria del investigado”, según señala el auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). EFE