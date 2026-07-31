El incendio forestal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) desciende a nivel 0

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Madrid, 1 ago (EFE).– El incendio forestal declarado este viernes en la pedanía de Valdeazogues, dentro del término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), ha descendido a Situación Operativa Nivel 0, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).

A pesar de la rebaja en la gravedad de la emergencia, el operativo del Infocam continúa trabajando en el terreno para la total extinción del fuego con un dispositivo compuesto por nueve medios terrestres y 34 efectivos.

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El incendio fue detectado a las 16:45 horas en el paraje conocido como Estación de Caracollera y fue elevado a nivel 1 poco después de las 18:00 horas debido a que la intervención de los servicios de emergencia obligó a Adif a interrumpir la circulación ferroviaria entre Mérida (Badajoz) y Puertollano.

En los momentos de mayor intensidad del fuego se llegaron a movilizar hasta cinco medios aéreos, 11 terrestres y 68 personas.EFE