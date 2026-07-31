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El incendio de Castellón sigue sin ser estabilizado y la situación es favorable en Zamora

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Madrid, 31 jul (EFE).- El incendio de La Vall de'Uixó (Castellón) continúa este viernes sin ser estabilizado, con 2.800 personas aún evacuadas, aunque el objetivo es lograrlo hoy o mañana, mientras que la situación es "favorable" en Zamora, donde se han levantado confinamientos y la mayor parte de los desalojos.

Pese a que la emergencia nacional ya ha terminado en Ávila y en Madrid, tras arrasar unas 70.000 hectáreas, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de Protección Civil no bajan la guardia y prosiguen hoy con sus tareas para controlar el fuego sobre el terreno.

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 En concreto, cuarenta dotaciones terrestres y nueve medios aéreos trabajan hoy en refrescar la superficie afectada por el fuego en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid ante la preocupación por las altas temperaturas previstas por la ola de calor, según ha informado el Gobierno regional en redes sociales.

Esos efectivos siguieron anoche rematando y refrescando la superficie calcinada, con especial atención a la zona del embalse de San Juan (San Martín de Valdeiglesias), donde ayer se produjo una reproducción.

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En Castellón, el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) sigue sin estabilizarse tras siete días activo, aunque el objetivo es conseguirlo este viernes y, si no, mañana.

Allí permanecen evacuadas 2.800 personas, tras haberse permitido hoy que vuelvan 2.400 vecinos, todos los que seguían desalojados menos los de Artana y Eslida.

El conseller de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Valderrama ha explicado que el área afectada mantiene el perímetro de 82 kilómetros y 9.599 hectáreas quemada. De ellas, el 40 por ciento corresponde al parque natural de la Sierra de Espadán, lo que implica que el "12 por ciento" del parque natural ha quedado calcinado.

Durante la noche se ha avanzado "muchísimo" en la extinción gracias al "trabajo óptimo" de los profesionales, según ha señalado Valderrama, quien ha explicado que, "con la buena evolución del incendio", comienzan a retirarse los medios enviados por otras comunidades.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez, ha anunciado ayudas por importe de 67 millones de euros para los afectados, de los que 12 millones irán a ayudas directas, 5 a los ayuntamientos y 50 millones a préstamos bonificados.

En Zamora, se ha acordado levantar a lo largo de la jornada los confinamientos de Fermoselle y Fariza y los desalojos de doce de los catorce pueblos que fueron evacuados el pasado miércoles por el fuego. Así, regresarán a sus hogares los vecinos de la mayor parte de las poblaciones evacuadas.

Únicamente se mantienen vigentes las evacuaciones de Pinilla de Fermoselle y de Mámones, donde la orografía no permite el trabajo eficaz de los medios terrestres. Eso impide, por el momento, la vuelta a casa de sus habitantes, según fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

La situación de ese fuego, que ha quemado unas 11.000 hectáreas en un perímetro de unos 75 kilómetros, es ahora "favorable" tanto en lo relativo a las tareas de extinción como a sus implicaciones sobre la población, en el entorno del parque natural Arribes del Duero.

Hoy se prevé el restablecimiento de la circulación en las carreteras de ese área, salvo la que comunica Fermoselle con la localidad salmantina de Trabanca y las de acceso a las localidades de Pinilla de Fermoselle y Mámones, que siguen cortadas.

Otros focos

En San Cipriano del Condado (León), donde hubo que desalojar a 312 vecinos de varios núcleos de población y el fuego provocó daños en tres edificaciones de Castro del Condado, el incendio ha quedado estabilizado, mientras que los principales esfuerzos del operativo se concentran este viernes en El Bierzo.

Allí permanece activo en nivel 2 de gravedad potencial el incendio de Veguellina, en Villafranca del Bierzo, que ha obligado al desalojo preventivo de más de 200 personas.

Asimismo, sigue activo el fuego de Valdelaloba, en el municipio de Toreno, y se han apagado ya los de La Utrera, San Tirso y Moreda.

En Galicia, el incendio que afectó al municipio coruñés de Monfero y que saltó también a Guitiriz (Lugo) está extinguido desde anoche tras quemar 38 hectáreas, mientras que el de Ourol, en Lugo, sigue controlado.

También se ha dado por sofocado el que afectaba al paraje Pantano José Torán, en el término municipal de La Puebla de los Infantes (Sevilla). EFE

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