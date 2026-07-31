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El Hospital de Parapléjicos inicia un proyecto para cuidar a los pacientes en su entorno

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Toledo, 31 jul (EFE).- El Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP), de Toledo, ha puesto en marcha un proyecto pionero para seguir cuidando a los pacientes cuando ya no están en el centro hospitalario, formarlos en cuestiones que les afectan y resolver sus dudas y las de sus familias o cuidadores, con videoconferencias y herramientas digitales.

El proyecto, que se denomina '360º HNP Care", es una iniciativa pionera en España que busca dar confianza a los pacientes que han pasado por el hospital cuando regresan a su casa y a su entorno habitual una vez que reciben el alta hospitalaria, utilizando la tecnología, dar continuidad a los cuidados que necesitan los lesionados medulares, y aclarar las dudas que puedan tener los pacientes, sus familias o sus cuidadores.

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Se trata de proporcionar un acompañamiento continuo a los pacientes con lesión medular, más allá del ingreso hospitalario, a través de un equipo que está integrado profesionales de las distintas especialidades que se integran en el centro hospitalario como neumólogos, neurólogos, rehabilitadores, enfermeros, fisioterapeutas, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) o celadores.

La iniciativa combina simulaciones clínicas, videoconferencias y herramientas digitales con formación presencial, a través de una plataforma digital que garantiza totalmente la privacidad de los pacientes y de sus familias, ha explicado este viernes la supervisora del Área de Formación, Docencia e Investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos, María Isabel Gómez.

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Asimismo, ha comentado que la iniciativa surgió después de que un paciente dado de alta preguntase como se maneja el ambú, un dispositivo portátil de ventilación manual compuesto por una bolsa autoinflable, una válvula unidireccional y una mascarilla facial.

Era una pregunta muy sencilla pero que casi nadie se la podía responder, ha comentado Gómez, lo que animó a la Gerencia del Hospital Nacional de Parapléjicos y al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a poner en marcha este proyecto. EFE

(foto)

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