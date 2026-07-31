El hallazgo de otros tres cadáveres eleva a 18 las víctimas de la entrada masiva en Ceuta

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Ceuta, 31 jul (EFE).- El hallazgo en las últimas horas de otros tres cadáveres en el entorno de la frontera de Ceuta con Marruecos ha elevado a 18 la cifra de fallecidos cuando pretendían entrar a nado por el paso fronterizo ceutí, aunque no se descarta que ese número pueda aumentar.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que los 18 muertos se han encontrado en las inmediaciones del espigón fronterizo, por donde se produjo la entrada de miles de personas desde el país vecino. EFE

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