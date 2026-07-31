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El Consell valenciano carga contra el Gobierno por "perder el control de la frontera" en Ceuta

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El portavoz del Consell valenciano, Miguel Barrachina, ha trasladado este viernes la "preocupación" del gobierno valenciano por la crisis migratoria en Ceuta, que ha atribuido a una "doble negligencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por generar un "efecto llamada extraordinario" con el proceso de regularización de migrantes y también por su "incapacidad para controlar nuestras fronteras".

"España es lo más parecido a un estado fallido dentro de la Unión Europea. No solo invertimos el tiempo del Consejo de Ministros en indultar a socialistas y a nacionalistas condenados por prevaricación y por malversación, es decir, los españoles no somos iguales ante la ley, sino que además hemos perdido el control de nuestras fronteras", ha aseverado Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell celebrado este viernes.

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El portavoz ha explicado que el Ejecutivo valenciano ha tratado en su reunión del pleno la crisis migratoria en Ceuta. Barrachina ha advertido que "la masiva entrada ayer de forma ilegal, por la frontera de Ceuta, va a suponer desembolsos adicionales de recursos de todos los valencianos y de todos los españoles para costear los gastos sociales, sanitarios y educativos para los cuales, lógicamente, no existe ninguna planificación".

El representante autonómico ha afirmado que "el efecto llamada de las políticas inmigratorias de Pedro Sánchez tiene como consecuencia un empobrecimiento global".

Por ello, ha pedido al Gobierno de España que "recupere el control de nuestras fronteras" para que "dejemos de ser el hazmerreír mundial" hasta el punto en que "el resto de países de la Unión Europea estén valorando restituir fronteras con España porque no somos un país fiable".

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"Por tanto, hoy los primeros minutos de nuestro Consell han sido para manifestar la hondísima preocupación que supone el hecho de que España haya perdido el control de sus fronteras y, por tanto, el impacto que ello va a tener en nuestras políticas sociales, educativas y sanitarias", ha señalado.

"SATURACIÓN" DE LOS ESPACIOS DE ACOGIDA

Preguntado por si la Generalitat ha contactado con las autoridades de Ceuta para ponerse a su disposición o colaborar de algún modo en la crisis, Barrachina ha respondido que desconoce si se han iniciado estos contactos.

"Sí sé la preocupación especialmente que tenían por la acogida de menores, que intuimos que va a ser inmediata la demanda a la Comunitat valenciana de espacios de los que ya no disponemos. Tenemos un nivel de saturación extraordinario en los espacios de acogida de menores y, por tanto, estamos pendientes de que sea así", ha añadido.

Seguidamente, ha urgido a que "España se reivindique como nación, que vuelva a velar por las fronteras que ha perdido, que no decidan otros sobre nuestro territorio nacional, sino que la soberanía sea recuperada y que las causas de la negligencia, doble negligencia, de Pedro Sánchez sean costeadas por el gobierno de Pedro Sánchez".

Barrachina ha cuestionado que "no hay nadie en el mundo que pueda creer que los servicios de inteligencia no son capaces de detectar movimientos de miles de ciudadanos que van a invadir Ceuta".

"Es imposible. Por tanto, ¿qué le debe Pedro Sánchez y qué le debe el gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos para tolerar estas invasiones como la vista ayer en Ceuta?", ha preguntado el portavoz.

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EuropaPress

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