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El Chelsea, sancionado con 10 millones por incumplir las reglas financieras

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Londres, 31 jul (EFE).- La federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) ha multado con 10 millones de libras (11,5 millones de euros) y con una sanción suspendida de dos mercados de fichajes por las irregularidades financieras cometidas durante la época de Roman Abramovich.

Estas violaciones de las reglas financieras de la competición inglesa tuvieron lugar entre 2011 y 2018, cuando el magnate ruso estaba al frente del club, y se refieren a pagos no desvelados desde empresas asociadas a la propiedad del club a agentes, futbolistas y otros entes.

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En la resolución publicada este viernes la FA ha tenido en cuenta que la nueva propiedad del Chelsea fue la que presentó las irregularidades ante la justicia al comprar el club en 2022. Abramovich fue el dueño del Chelsea entre 2003 y 2022, cuando lo tuvo que vender a un consorcio estadounidense por sus implicaciones en la invasión de Ucrania.

La FA ha indicado que el Chelsea admitió los 74 cargos de los que se le acusan y que la comisión independiente que llevó el caso les multó inicialmente con 10 millones de libras y una deducción de diez puntos que iba a ser suspendida hasta el 30 de junio de 2027 si no reincidía.

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Tras la apelación por la deducción de puntos, otra comisión independiente cambió esta sanción por dos ventanas sin poder registrar jugadores. Esta sanción también está suspendida hasta el 30 de junio de 2027. El montante de la multa económica será invertido en el fútbol base de Inglaterra.

El Chelsea ya tuvo que pagar una sanción de 10 millones a la UEFA por las mismas irregularidades. EFE

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