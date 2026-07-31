Eclipses de los siglos XIX y XX tendieron puentes políticos entre países, según un experto

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València, 31 jul (EFE).- En los siglos XIX y XX los eclipses sirvieron para establecer colaboraciones científicas mundiales y tender puentes políticos entre las naciones, según el catedrático de Historia de la Ciencia en la Universitat de València (UV) Pedro Ruiz-Castell, investigador del papel de este fenómeno astronómico.

El próximo 12 de agosto un nuevo eclipse solar volverá a atraer telescopios y miradas hacia el cielo, un fenómeno que desde la segunda mitad del siglo XIX ha generado una cultura expedicionaria para observarlos, con proyectos transnacionales y cooperativos en los que se consensuaban de antemano los aspectos a estudiar.

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Fue durante la Guerra Civil española y la II Guerra Mundial, con una posición "incómoda" por parte de España, cuando la astronomía se convirtió en un instrumento de "diplomacia científica", un canal para mantener contactos internacionales cuando la vía política estaba cerrada, señala Ruiz-Castell en un comunicado de la UV.

En 1860 una expedición científica italiana liderada por Angelo Secchi observó el eclipse en el desierto de las Palmas, en Castellón, y tomó unas fotografías de la corona de gran repercusión; su autor material fue un catedrático de química de la Universitat de València, José Montserrat i Riutort.

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En el eclipse de 1868 se descubrió por primera vez una línea espectral no identificada hasta entonces en la Tierra: la del helio.

Ya en el siglo XX, los eclipses de 1900 y 1905 trajeron a Camille Flammarion, uno de los grandes divulgadores de la astronomía, y a Pierre Jules Janssen, descubridor del helio en 1868, y supusieron, indica Ruiz-Castell, "un punto de inflexión para el desarrollo de la disciplina en la España de principios del siglo XX: nuevas técnicas, más apoyo institucional y la creación de nuevos observatorios astronómicos".

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Aquella observación abrió un "periodo que actuó como palanca de cambio" y lo mismo ocurrió con los eclipses de 1952, 1954 y 1959, empleados como herramientas para conseguir un cambio de actitud de la comunidad internacional hacia España.

Esa efervescencia dejó también una huella en tierras valencianas a través de los hermanos Tarazona. Antonio calculó el mapa de la sombra de totalidad del eclipse de 1905 y su hermano menor, Ignacio, le acompañó en la expedición de 1900 a Plasencia.

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"Las relaciones que tuvo Ignacio Tarazona en el eclipse de 1900 fueron muy valiosas para acabar instalando los observatorios de las universidades de Barcelona y València", explica.

El primer gran episodio de la posguerra llegó en 1952, cuando la sombra de totalidad de un eclipse solar atravesó la Guinea Española y fue percibido "como una obligación nacional el movilizar la colonia española y enviar astrónomos allí para que observaran y pudieran hacer ver a la comunidad científica que había capacidad de movilizar aquellos territorios", sostiene Ruiz-Castell.

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El siguiente hito llegó con la exportación de conocimiento. El astrónomo José María Torroja había desarrollado un método propio de determinación precisa de los contactos de un eclipse, que había puesto a prueba en 1952 y desarrolló en 1954 durante una expedición a Suecia, en la isla de Sydkoster, siendo reconocido por la literatura científica internacional.

El tercer gran episodio fue en 1959, con una movilización mucho mayor y el respaldo explícito de la Unión Astronómica Internacional, un episodio que cristalizó en la creación del Observatorio Astronómico del Teide.

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Sobre el ciclo actual de tres eclipses observables en tres años consecutivos, el experto afirma que "sin perspectiva histórica es muy difícil valorarlo", pero apunta un cambio de fondo, pues "la astronomía española está hoy perfectamente integrada, y observatorios como el del Teide sitúan a la astronomía y la astrofísica españolas en primera línea internacional". EFE