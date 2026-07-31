Dos personas son investigadas por el fuego que calcinó 150 hectáreas en Béznar (Granada)

Guardar

Granada, 31 jul (EFE).- Dos personas están siendo investigadas como autoras del incendio forestal registrado el pasado sábado junto a la presa de Béznar (Granada), un fuego que ha calcinado 150 hectáreas y que obligó a evacuar a 80 personas y ordenar el confinamiento del municipio de El Pinar.

La investigación conjunta desarrollada por la Unidad de Policía Nacional Adscrita (UPA) y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) ha establecido el origen del fuego en unas labores agrícolas y ha permitido identificar a sus dos supuestos responsables.

PUBLICIDAD

La primera respuesta ante el aviso de incendio, localizado en el paraje del Valle, correspondió a los agentes de la UPA integrados en el dispositivo de la Agencia de Emergencias de Andalucía, EMA Infoca, quienes detectaron la columna de humo durante una patrulla preventiva y acudieron de inmediato al foco del fuego.

Allí evacuaron a los ocupantes de una vivienda en riesgo, aseguraron la zona y coordinaron la rápida activación de los servicios de emergencia.

Una vez controladas las llamas, los agentes desarrollaron la investigación de forma conjunta con la BIIF, trabajo que permitió determinar que el fuego se inició durante la realización de labores agrícolas en una finca situada en la zona de origen del incendio.

PUBLICIDAD

Durante toda la campaña del dispositivo contra incendios forestales en Andalucía, Plan Infoca, la UPA despliega un dispositivo específico en el medio natural que combina las labores preventivas con el ejercicio de la investigación de los fuegos, una de sus competencias esenciales.

En su condición de Policía Judicial, la Unidad desarrolla las actuaciones dirigidas al esclarecimiento de las causas del incendio, la obtención de pruebas y la identificación de los posibles responsables. EFE

PUBLICIDAD

mro/fs/acm