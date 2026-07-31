Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Dos personas son investigadas por el fuego que calcinó 150 hectáreas en Béznar (Granada)

Guardar

Granada, 31 jul (EFE).- Dos personas están siendo investigadas como autoras del incendio forestal registrado el pasado sábado junto a la presa de Béznar (Granada), un fuego que ha calcinado 150 hectáreas y que obligó a evacuar a 80 personas y ordenar el confinamiento del municipio de El Pinar.

La investigación conjunta desarrollada por la Unidad de Policía Nacional Adscrita (UPA) y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) ha establecido el origen del fuego en unas labores agrícolas y ha permitido identificar a sus dos supuestos responsables.

PUBLICIDAD

La primera respuesta ante el aviso de incendio, localizado en el paraje del Valle, correspondió a los agentes de la UPA integrados en el dispositivo de la Agencia de Emergencias de Andalucía, EMA Infoca, quienes detectaron la columna de humo durante una patrulla preventiva y acudieron de inmediato al foco del fuego.

Allí evacuaron a los ocupantes de una vivienda en riesgo, aseguraron la zona y coordinaron la rápida activación de los servicios de emergencia.

Una vez controladas las llamas, los agentes desarrollaron la investigación de forma conjunta con la BIIF, trabajo que permitió determinar que el fuego se inició durante la realización de labores agrícolas en una finca situada en la zona de origen del incendio.

PUBLICIDAD

Durante toda la campaña del dispositivo contra incendios forestales en Andalucía, Plan Infoca, la UPA despliega un dispositivo específico en el medio natural que combina las labores preventivas con el ejercicio de la investigación de los fuegos, una de sus competencias esenciales.

En su condición de Policía Judicial, la Unidad desarrolla las actuaciones dirigidas al esclarecimiento de las causas del incendio, la obtención de pruebas y la identificación de los posibles responsables. EFE

mro/fs/acm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España afirma que 25.000 migrantes llegados a Ceuta desde Marruecos han regresado: “Las salidas se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto”

Cerca de 60.000 personas entraron en la ciudad este jueves, según ha cifrado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cifra que el Gobierno ha rebajado sensiblemente

España afirma que 25.000 migrantes llegados a Ceuta desde Marruecos han regresado: “Las salidas se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto”

El príncipe Harry y Meghan Markle se alejan de Balmoral: así son las vacaciones de los Sussex en una isla remota de Escocia

El destino ha sido durante generaciones el refugio de verano de la familia real británica y ahora los duques toman distancia

El príncipe Harry y Meghan Markle se alejan de Balmoral: así son las vacaciones de los Sussex en una isla remota de Escocia

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Ceuta vive la crisis migratoria con “miedo” a salir a la calle y tristeza por las historias: “Te piden el teléfono para decir que han llegado con vida”

En unos días han llegado a entrar 60.000 personas en una ciudad con 80.000 habitantes

Ceuta vive la crisis migratoria con “miedo” a salir a la calle y tristeza por las historias: “Te piden el teléfono para decir que han llegado con vida”

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 31 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 31 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España afirma que 25.000 migrantes llegados a Ceuta desde Marruecos han regresado: “Las salidas se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto”

España afirma que 25.000 migrantes llegados a Ceuta desde Marruecos han regresado: “Las salidas se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto”

Ceuta vive la crisis migratoria con “miedo” a salir a la calle y tristeza por las historias: “Te piden el teléfono para decir que han llegado con vida”

Ceuta exige al Gobierno la declaración de emergencia nacional ante el colapso, pero Sánchez la rechaza: “No están entendiendo la dimensión”

Pedro Sánchez califica la entrada masiva en Ceuta de “violación de la integridad territorial de España” y destaca la “cooperación” con Marruecos

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

ECONOMÍA

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic