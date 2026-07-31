Dorothea Lange y su icónico retrato de Florence Thompson llegan a la Bienal X. Miserachs

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Palafrugell (Girona), 31 jul (EFE).- La obra de la fotógrafa documentalista Dorothea Lange, autora de una de las imágenes icónicas del siglo XX como es el retrato de Florence Thompson y sus hijos, titulado 'Madre Migrante', desembarca este domingo en la 14 edición de la Bienal Xavier Miserachs de Palafrugell (Girona).

La Costa Brava acoge cada dos años esta cita fotográfica, que reúne colecciones de primer orden mundial y que esta vez pone el foco en Lange, aunque también en otros referentes como el chileno Sergio Larrain, primer latinoamericano que trabajó para la agencia Magnum.

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'Madre Migrante' fue captada en 1936 en California (Estados Unidos) durante la Gran Depresión y la protagonista, una de las personas que tuvieron que abandonar sus hogares en aquella época, se convirtió en símbolo de la pobreza.

La exposición de Dorothea Lange, una de las once que componen esta bienal, muestra una sesentena de fotografías de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos que su autora realizó cuando fue contratada entre los años 30 y 40 del siglo pasado por la Administración de Seguridad Agraria -Farm Security Administration (FSA) en inglés-.

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Una decena de fotógrafos para documentar el 'Dust Bowl'

La directora de la bienal, Maria Planas, ha explicado que el Gobierno estadounidense se hizo con los servicios de una decena de fotógrafos para documentar la situación de pobreza asociada a la Gran Depresión para que la ciudadanía tomase conciencia y apoyase las medidas a adoptar.

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Desde ese puesto, Lange, ataviada con una pesada cámara Graflex, pudo retratar las condiciones de vida de las familias de entornos rurales norteamericanas durante ese periodo y su éxodo como consecuencia de la tormenta de polvo que arrasó los cultivos y prados del centro de Estados Unidos, lo que se conoció como 'Dust Bowl'.

'Dorothea Lange. Un largo viaje' es el título de la muestra de Palafrugell, que recibe al visitante con una imagen de la mítica ruta 66, "la carretera de todo aquel éxodo", según relata Planas.

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Una exposición planteada como un viaje

La exposición se plantea por lo tanto como un viaje junto a todos aquellos que huyeron de la miseria, principalmente a California, incluida Florence Thompson, cuyo retrato aparece en un serie de cinco fotografías que documenta cómo se gestó la icónica imagen.

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La calidad de las instantáneas de aquellas personas responde a la experiencia de Dorothea Lange como retratista de la alta sociedad neoyorquina en el estudio de Arnold Genthe, en el que trabajó antes de establecer su propio negocio en su ciudad natal, San Francisco.

La muestra de Palafrugell acompaña las fotografías de Lange de citas extraídas de 'Las uvas de la ira' de John Steinbeck, una novela que trata sobre una familia que tomó parte en aquel masivo exilio motivado por el 'Dust Bowl'.

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El trabajo de Sergio Larrain

La bienal ha dispuesto esta exposición en el espacio cultural La Bòvila y ha repartido el resto por otros puntos de la ciudad, como es el caso del Museu del Suro en el caso de Sergio Larrain.

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'Sergio Larrain. El vagabundo de Valparaíso' es el título de esta primera retrospectiva del chileno en Cataluña, de la que la responsable de exhibiciones de Magnum, Christiana Vieira, ha explicado a EFE que muestra como este fotógrafo, fallecido en 2012, "enseñó a través de su trabajo cosas que tenían que cambiar".

Pobreza y prostitución aparecen en las instantáneas seleccionadas de este chileno, que trabajó con el poeta Pablo Neruda y que se retiró del fotoperiodismo para volcarse en la meditación, el yoga y el dibujo.

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Otros espacios de la bienal acogen propuestas de Gabriel Cualladó o Txema Salvans hasta completar todo un mosaico que permanecerá abierto al público hasta el 18 de octubre. EFE

(foto)