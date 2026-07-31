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Conmebol dice que "primero está el fútbol" y consultará con sus 10 socios el plan de FIFA

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Asunción, 31 jul (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó este viernes que inició "un proceso de consultas" entre sus miembros ante la propuesta de la FIFA de crear una filial que comercialice la Copa del Mundo, un proyecto que la Concacaf, la confederación asiática (AFC) y la UEFA ya rechazaron.

En el marco de una comunicado oficial titulado "Primero está el fútbol", el ente regulador del fútbol a nivel sudamericano se pronunció por primera vez y también solicita a la FIFA más información sobre su propuesta en relación con el proyecto FFE (FIFA Forward Enterprise).

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El órgano que preside Alejandro Domínguez y que agrupa a las diez federaciones sudamericanas afirmó que su prioridad "será siempre el fútbol" y que, "en cumplimiento de sus procedimientos institucionales", emprendió consultas "y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar" la propuesta de la FIFA "con la responsabilidad y el rigor que el tema exige".

"Con ese objetivo, la Conmebol solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto", continuó la nota.

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Además, la organización deportiva con sede en la ciudad paraguaya de Luque, indicó en su comunicado que "continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración" en aras de ayudar al fortalecimiento del fútbol en el mundo.

"La Conmebol reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia".

"El fútbol siempre está primero".

Asimismo, "la Conmebol hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés", concluyó la entidad que preside Alejandro Domínguez en el comunicado.

El pasado miércoles, la FIFA confirmó que tiene la intención de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial que busca crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.

En un explicativo publicado en su página web que resume de manera didáctica la información, la FIFA aseguró que la nueva filial está valorada en unos 20.000 millones de dólares, de acuerdo a J.P. Morgan.

Según el diario británico The Times, el rector del fútbol mundial dio a las 211 federaciones que la forman un plazo de poco más de 50 días para que comuniquen si aceptan los 53 millones de dólares que otorgará a cada una si respaldan la propuesta.

Pero el proyecto recibió la víspera un varapalo con la negativa de la UEFA -donde hacen vida los ganadores de 13 de las Copas del Mundo disputadas desde 1930-, que alertó que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantiene.

La FIFA salió al paso de las críticas y aseveró que el proyecto FFE no pretende vender el fútbol ni ceder el control de su gobernanza, al tiempo en que insistió en que será la única que mantendrá el control exclusivo sobre los calendarios, reglamentos y decisiones deportivas de sus competiciones.

"La iniciativa FFE se ha propuesto únicamente para garantizar que todas las Asociaciones Miembro de la FIFA (AM) tengan la oportunidad de participar activamente en el desarrollo comercial del fútbol en sus respectivos países, y que esto no se produzca a costa del espíritu ni de la gobernanza de la FIFA ni del fútbol en sí", expresó el ente en un comunicado. EFE

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