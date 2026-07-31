Colin Arthur aloja su memoria de cine en unos antiguos gallineros de Valoria (Valladolid )

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Roberto Jiménez

Valladolid, 31 jul (EFE).- Dos inmensos gallineros situados en Valoria la Buena (Valladolid), vestigio de la próspera industria avícola de los años sesenta en la provincia, alojan desde este viernes la memoria sentimental y creativa del escultor y cineasta británico Colin Arthur, de 83 años, en un museo dedicado a la historia del cine mundial del último medio siglo, a los efectos especiales.

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Stanley Kubrick ('2001. Una odisea del espacio'), Steven Spielberg ('El imperio del sol'), Ridley Scott ('Alien, el octavo pasajero') y Pedro Almodóvar ('Hable con ella') son algunos de los directores y películas en los que Arthur ha participado en la creación de decorados, mecanismos, artilugios, máscaras, muñecos y efectos especiales que a partir de ahora se exhiben en el museo que lleva su nombre.

Más de un centenar de piezas originales, recreaciones a partir de moldes, fotografías, acreditaciones y otros documentos, procedentes del taller de Arthur en Paracuellos del Jarama (Madrid), dan fe del "gran artista que está detrás de grandes películas de las que conocemos el nombre de los directores, del gran actor protagonista pero no a quien está detrás de todo ello".

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En esa cara oculta de los grandes éxitos radica esta reivindicación del escultor Juan Villa, promotor de este museo junto al propio Arthur y al productor David Cooper como amigo de quien "ha marcado la trayectoria de todos los que nos dedicado a esto", ha explicado a EFE Villa, quien lleva más de dos décadas consagrado al atrezzo artístico de cine, teatro y televisión, especialmente en el programa 'Cuarto milenio'.

Una réplica de la cara de Sean Connery, a partir de un molde original que Arthur creó para diseñar las pelucas que lució en sus películas el 'agente secreto' 007, figura entre los fondos expuestos; una recreación escaneada de la cabeza de 'Fújur', el dragón blanco de 'La historia interminable'; y el Goya que logró por los efectos especiales en 'La Grieta' (1990) destacan entre los fondos.

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Figuran además un carné de manipulación de explosivos, imágenes del cañón de maquillaje que Arthur ideó para acicalar sin demoras a los numerosos extras de 'El imperio del sol' durante el rodaje de 1987 en Trebujena (Cádiz), máscaras originales creadas para '2001. Odisea del espacio', la serpiente contra la que luchó Arnold Schwarzenegger en 'Conan, el bárbaro', un set de rodaje y la patente de una fórmula de sangre blanca empleada en 'El resplandor'.

Todo ello, además de un set de rodaje ideado por el genio de los efectos especiales, ocupan las dos naves de mil metros cuadrados cada una que en Valoria la Buena (Valladolid), a 28 kilómetros de la capital, acogen este Museo de Cine Colin 'Arthur' con "los cacharros que tenía en su taller de Paracuellos del Jarama", donde se estableció durante su estancia en España desde que se casó con la especialista Marisa Pardo.

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"Al ver el interior de las naves vacías, abandonadas y diáfanas, hace un año y medio, nos dio la sensación de estar en un lugar de rodaje con traseras de decorados sin rematar, como los retablos de una iglesia porque solo se ve la parte de delante, lo que sale en las películas", ha añadido Villa.

Más allá de la reunión de piezas y documentos, "que estaban cogiendo polvo" en el taller de Arthur, el valor añadido de este nuevo museo reside en mostrar la trastienda del cine, los trucos, los efectos especiales, el papel decisivo de técnicos y artistas en la producción de películas que han pasado a la historia del cine mundial, ha precisado.

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La idea del museo le gustó mucho: "Nos conocimos hace muchos años y en 2024 recibió en Valladolid el premio de honor del Festival de Cine Fantástico PUFA", ha proseguido Villa, autor también de las escultores que reciben los galardonados en este certamen cinematográfico, con taller en Cubillas de Santa Marta (Valladolid). EFE

(foto)