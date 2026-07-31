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Bernabé:Mensajes de Polo (Confederación del Júcar) en la dana demuestran que estuvo alerta

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La Vall d'Uixó (Castellón), 31 jul (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reivindicado que los mensajes entregados al juzgado de Catarroja (Valencia) por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, del día de la dana demuestran que él sí estuvo "alerta".

"El señor Polo sí estaba alerta, el señor Polo sí atendió a todas y cada una de las cuestiones" el 29 de octubre de 2024, ha señalado a los medios de comunicación Bernabé preguntada por esas comunicaciones, y ha añadido que el presidente de la CHJ estuvo "advirtiendo de lo que iba a pasar en la presa de Forata", que era su responsabilidad, y se trató en el Cecopi.

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Según ha señalado este viernes, esos mensajes son "la prueba de que atendió a todos y cada uno de los requerimientos" que se le hicieron ese día y de que no estaba "en el Ventorro cinco horas encerrado", en alusión al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón.

"Como es evidente, y como toda España sabe, todo salió mal porque todo se hizo tarde, porque quienes estaban al frente de la emergencia estaban absolutamente desentendidos y estaban muy ocupados en un sitio cerrado cinco horas, sin tener la más mínima preocupación en esa hora", como "se ha visto" en las comunicaciones del Consell, ha afirmado.

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Bernabé ha indicado que "se ha ido probando" durante toda la instrucción de la causa penal sobre la dana que la CHJ "envió todas y cada una de las mediciones cada cinco minutos, que la información era abrumadora y que la falta de información que suministró la Generalitat también es abrumadora", pues "no atendieron" a los datos de la Confederación.

Preguntada sobre sus propios mensajes, la delegada ha indicado que, "a diferencia de muchos que le han dado martillazos a su móviles", el suyo tiene una copia de seguridad que está a disposición de la jueza de la dana para cuando así lo requiera sobre una jornada en la que hizo 220 llamadas en 24 horas. EFE

(foto)

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