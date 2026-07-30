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Melilla dice que le puede pasar como a Ceuta por el “fracaso” migratorio del Gobierno

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Melilla, 30 jul (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha advertido de que en la ciudad autónoma puede pasar lo mismo que en Ceuta, “una invasión en toda regla” que ya se dio hace cinco años y que ha atribuido al “fracaso absoluto del Gobierno de Pedro Sánchez” en política migratoria.

En rueda de prensa, Imbroda ha dicho que la crisis migratoria que está sufriendo Ceuta, con la entrada este jueves de miles de migrantes procedentes de Marruecos, es algo que “se veía venir” porque el Gobierno de España “va poniendo parches a problemas que ya se han planteado” al no ir “al origen" del mismo.

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Según Imbroda, la solución es “ir al origen, ayudar y poner orden”, además de “estar con los europeos al 100 %”.

“Lo que no puede ser es que Europa haga un pacto migratorio y que España vaya en contra. Hay que ser amigo de tus socios, leal a tus alianzas naturales, no a las desnaturalizadas”, ha subrayado, al recordar que España “se quedó sola” votando en contra del reglamento del Pacto Europeo de Migración y Asilo el 12 de junio de este año.

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Ese pacto “ayudaría al retorno de los migrantes irregulares”, según Imbroda, que ha lamentado la postura del Gobierno de Sánchez no solo en este aspecto, sino también en su falta de reacción tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe aplicar los rechazos en frontera a los migrantes que tratan de acceder a nado en Ceuta y Melilla.

Frente a ello, ha destacado que el PP, solo ocho días después del fallo del alto tribunal, presentó en el Congreso una proposición de ley “para quitar los efectos nocivos, nefastos, de esta sentencia” que, en caso de haber sido debatida con urgencia, habría impedido lo que ha sucedido en Ceuta.

“No han presentado ninguna medida y han tardado hasta bien entrada la avalancha para que reaccionaran y que van a ir a ver qué pasa. ¿Cómo que a ver qué pasa? ¡Que está inundada Ceuta!”, ha reprochado Imbroda al Gobierno de Sánchez para recordarle que la “responsabilidad absoluta” es suya.

Por ello, ha insistido en que es “un fracaso en política migratoria interna y externa” del Gobierno socialista, al que ha criticado que “no ha aprendido nada” de lo sucedido en 2021, cuando en Ceuta “también hubo una avalancha”.

“No ha servido aquello para tomar argumentos y políticas prácticas que realmente defiendan de verdad la soberanía nacional y una inmigración reglada, regulada, legal”, ha lamentado el presidente de Melilla, según el cual el acuerdo entre España y Marruecos para devolver a los migrantes es “falso” tras la condena a políticos ceutíes en 2021 por ello.

Imbroda, que ha estado en contacto con su homólogo ceutí en dos ocasiones a lo largo de este jueves, ha puesto a Melilla a disposición de Ceuta en todo lo que pueda serle de utilidad y le ha expresado su respaldo “ante el caos que están viviendo”.

Ha reclamado al Gobierno que aplique la Ley de Seguridad Nacional porque “ha sido sobrepasada de una manera facilísima y, de alguna manera, ha sido vilipendiada la soberanía nacional”.

Además, ha puesto en duda que la entrada de miles de migrantes este jueves haya sido obra de las mafias porque “no están tan organizadas como para ello”, por lo que cree que lo que ha sucedido es por “una dejación y una falta de lealtad por parte de Marruecos con el Gobierno nacional”.

“Si tienes excelentes relaciones, tienen que pararlo. Habrá que ver entonces cuáles son las relaciones malas”, ha afirmado. EFE

(Foto) (Vídeo)

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