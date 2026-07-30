El despliegue militar en Ceuta, el tercero tras los antecedentes de 2005 y 2021

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Madrid, 30 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas volverán a Ceuta para reforzar a la Guardia Civil y mantener la seguridad en la ciudad tras la llegada masiva de migrantes este jueves, tal y como lo hicieron también en otras dos ocasiones, en 2005 y 2021 por la misma razón.

Esta es la tercera vez en lo que va de siglo que se moviliza al Ejército para colaborar con los dispositivos desplegados en Ceuta y Melilla tras la entrada de miles de migrantes procedentes de Marruecos.

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En mayo de 2021, en lo que supuso una de las crisis migratorias más grandes de España con la entrada de 5.000 migrantes en un día, varias unidades del Ejército de Tierra colaboraron en las labores de control de las calles de Ceuta al unirse al dispositivo especial.

En aquella ocasión, el Ejército estuvo presente en las naves del Tarajal, donde se concentraron muchos de los migrantes que habían entrado, principalmente los menores de edad.

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Además, el Gobierno español, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2005 reforzó con el Ejército las fronteras del país en las ciudades de Ceuta y Melilla, tras la entrada de 700 migrantes subsaharianos y en la que murieron cinco personas.

Fueron 500 los efectivos militares desplegados para ejercer la vigilancia del perímetro fronterizo de las dos ciudades españolas.

Fuentes del Ministerio de Defensa explicaron entonces que se trataba de una "presencia militar disuasoria" y que los militares actuarían con material antidisturbios y realizarían patrullas en vehículos, entre otras cuestiones.

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Las tropas permanecieron desplegadas en la valla desde finales de septiembre hasta mediados de diciembre de 2005. EFE