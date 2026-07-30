Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla

Melilla (EFE).- La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Según ha podido comprobar EFE en torno a esa zona fronteriza, en la que se habría producido un intento de entrada a la carrera, se escuchan disparos.
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Efectivos policiales españoles están conduciendo a varios grupos de personas desde la zona fronteriza. EFE
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